Le propriétaire de Sports Illustrated, Maven, supprime 9% de son personnel et obtient une ligne de crédit de 12 millions de dollars – .

James Heckman.

Maven, la société de médias basée à Seattle qui a acheté Sports Illustrated l’année dernière, licencie 31 employés (9% de son personnel) en raison de la crise des coronavirus.

Le PDG James Heckman a décrit les changements dans une lettre envoyée au personnel aujourd’hui. La société réduit également la rémunération des cadres supérieurs de 30%, réduisant les dépenses non salariales et a décroché une ligne de crédit de 12 millions de dollars auprès de B.Riley Financial pour aider à stabiliser son navire dans un contexte de ralentissement économique et d’annulation d’événements sportifs. theMaven estime une réduction de 30 millions de dollars des revenus cette année.

“Comme notre mode de vie normal et nos activités commerciales ont été considérablement perturbés, il en va de même pour l’ensemble de l’industrie des médias, y compris les budgets publicitaires”, écrit Heckman dans la lettre. “Alors que nos visiteurs uniques, notre engagement, nos visionnages de vidéos et nos signatures de partenaires sont solides et continuent de croître efficacement, le secteur connaît un recul spectaculaire des budgets de” parrainage “et une diminution de 40% des CPM programmatiques.”

Les journalistes de Sports Illustrated représentent 6% de la réduction globale des coûts.

Bien! Après 9 ans, aujourd’hui était mon dernier jour à SI. Et je ne peux même pas me saouler avec mes anciens collègues. Bien que ce ne soit jamais amusant de perdre un emploi, c’est un peu un soulagement à ce stade. Bien que les derniers mois aient été assez brutaux, je vais me concentrer sur le bien de mon séjour là-bas.

– Tom Mantzouranis (@themantz) 30 mars 2020

D’autres sociétés de médias telles que Gannett et BuzzFeed font également des coupes au milieu de l’épidémie de COVID-19.

Maven a été lancé en 2017 et a acheté les droits de publication de Sports Illustrated l’année dernière. La société cotée en bourse a levé 20 millions de dollars en octobre.

Maven a fait la une des journaux à la suite de licenciements chez Sports Illustrated l’automne dernier, qui ont attiré les critiques d’employés et de syndicats, dont le LA Times Guild et le NewsGuild de New York.

Maven prévoyait auparavant d’avoir 200 sites Web spécifiques aux équipes sous Sports Illustrated et 60 «partenariats de journalistes financiers» au sein de TheStreet, qu’elle a acquis l’année dernière. Il possède également Say Media et Hubpages, entre autres sites Web de contenu sur divers sujets.

Heckman est le fondateur de Rivals.com et un ancien cadre de Yahoo. Il a aidé Rivals.com à collecter 70 millions de dollars de capital-risque, mais le site a heurté un mur pendant la crise du point-com et a finalement été vendu à une société du Tennessee, qui a ensuite été vendu à Yahoo en 2007 pour un prix d’achat déclaré de 100 millions de dollars.

“Notre plan budgétaire révisé est anticipatif et devance la courbe de manière chirurgicale”, écrit Heckman dans la lettre. «Nous souhaitons pouvoir changer les circonstances, mais nous sommes désormais positionnés – avec une équipe talentueuse et expérimentée, des sources de revenus diversifiées et une puissante plateforme commerciale – pour surmonter la tempête COVID-19 en cours et aider les sociétés de médias indépendantes qui ne le sont pas.»