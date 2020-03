le prototype du Starship SN1 a explosé lors d’un test

Un autre test de SpaceX terminé avec échoué. Un prototype de la fusée Starship société, SN1, a explosé lors d’un test de pressurisation vendredi soir sur la rampe de lancement de Boca Chica au Texas. Elon Musk il a parlé de l’accident sur Twitter, partageant une vidéo et écrivant: “D’accord, nous allons recommencer.”

Le prototype est tombé sur lui-même, rapporte The Verge. Dans un tweet, Musk a déclaré que l’accident était dû à un “disque” à la base du véhicule où le réservoir cryogénique. Ce char, vu sur la vidéo, se recroqueville et est projeté vers l’autre par une explosion.

SpaceX: Elon Musk calme tout le monde, il y aura un deuxième test

Musk a également déclaré que la société prévoyait d’exposer le prochain prototype de fusée Starship, SN2, en testant son disque sous pression, d’abord avec de l’eau, puis avec le propulseur cryogénique. Il peut être prêt à être testé dans quelques jours.

SN1 était le premier d’une série de tests que SpaceX met en place. Les tests sont continus afin de perfectionner les systèmes nécessaires à un vaisseau entièrement fonctionnel, selon Space.com. “Chaque SN aura des améliorations mineures à l’avenir, au moins via SN20 ou plus de Starship V1.0”, a tweeté Musk en décembre.

SpaceX a dévoilé le premier prototype complet de Starship, Starship Mk1, l’automne dernier. Cependant, quelques mois plus tard, sa cloison a explosé lors d’un test de pression. L’entreprise est déjà passée à second et troisième génération, Mk2 et Mk3. Mais avec ces échecs survenus lors des tests, il est difficile de dire s’il est toujours sur la bonne voie pour respecter l’ambitieux calendrier de Musk.