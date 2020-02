Le prototype Starship SN1 de SpaceX explose lors d’un test de pression au Texas – .

Un prototype de la super-fusée Starship de SpaceX a été détruit ce soir lors d’un test de pression sur son socle dans les installations de la société au sud du Texas.

La vidéo en streaming de Boca Chica a montré l’assemblage de réservoir en forme de silo pour le prototype connu sous le nom de Starship SN1 enveloppé de lumière et de vapeur pendant le test, qui a été effectué avec de l’azote liquide inerte. Vers 22 h CT (20 h PT), le réservoir a éclaté. La structure a implosé en volant dans les airs, puis est tombée au sol.

Les premiers rapports suggéraient que le réservoir avait subi une défaillance structurelle pendant la pressurisation. Les informations sur les blessures potentielles ou l’étendue des dommages n’étaient pas immédiatement disponibles, mais nous avons contacté SpaceX et mettrons à jour cet article avec tout ce que nous entendons.

Ce prototype a été conçu uniquement pour les premières séries de tests. SpaceX prévoit d’utiliser les futurs prototypes de vaisseaux spatiaux pour des tests plus ambitieux qui pourraient s’appuyer sur des vols orbitaux. “Pas de quoi s’inquiéter ici”, a tweeté Michael Baylor de Next Spaceflight. “Tester, échouer, réparer, tester, échouer, réparer est le jeu de SpaceX. Ils en tireront des enseignements et réussiront. »