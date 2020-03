Le prototype unique de la ‘Nintendo PlayStation’ est maintenant en vente!

Il n’y a rien de plus beau et de plus pur (pour un collectionneur) qu’un objet étranger au sein d’une famille de produits. Vous savez, le prototype d’un produit déjà connu dont seuls quelques exemplaires ont été réalisés ou pour une brève édition spéciale ou commémorative … ou une tentative ratée dans l’histoire.

Aussi, Nintendo ne pouvait pas faire exception à la règle et possède son propre prototype unique et irremplaçable qui est revenu à la conversation lors de sa mise aux enchères et son prix s’élevait à 300 mille dollars. C’est la Super Nintendo à laquelle un CD-ROM était connecté avec une partie de une collaboration ratée entre Nintendo et Sony en 1991

Sony a annoncé l’union des marques lors du Consumer Electronics Show de 91. La possibilité d’insérer des disques dans la console serait le point culminant de la collaboration entre Nintendo et Sony, qui viendrait lorsque Super Nintendo ou NES, était à son point culminant dans l’industrie du jeu vidéo.

Avant que la grande production de ces consoles ne commence, Nintendo a rompu ses liens avec Sony et les a “trompés” avec Philips un jour plus tard, tel quel, pour annoncer l’alliance.

Au moment où la relation a rompu, Seuls 200 prototypes de la fusion entre Nintendo et Sony avaient été construits. C’est la raison pour laquelle c’est un objet de collection qui, lors d’une vente aux enchères depuis près de 30 ans, coûte plus de 300 mille dollars dans une vente aux enchères réalisée par Heritage Auctions.

On pourrait penser que Sony a eu un très mauvais moment après sa rupture avec Nintendo et tricher avec Philips, mais les choses ne se sont pas passées ainsi. En réalité, Nintendo a travaillé sur la Nintendo 64, l’une de ses plus grandes consoles tandis que Sony, est entré pleinement et seul dans l’industrie du jeu vidéo avec ce que nous connaissons maintenant sous le nom de Play Station.

La Nintendo PlayStation avec entrée CD, selon certains experts, possède le pire jeu de l’histoire des jeux vidéo. Bien sûr, il n’est pas disponible à l’achat, et l’étrange console qui est en vente, a été désormais acquise par son propriétaire une vente aux enchères où il y avait des effets personnels d’un dirigeant de Sony … c’est vraiment étrange.