Le rapport sur les objectifs de production d’iPhone n’est pas précis

Foxconn a démenti un rapport qui prétendait décrire ses objectifs de production d’iPhone alors qu’il lutte pour faire face aux perturbations causées par l’épidémie de coronavirus.

. avait affirmé que le président Liu Young-Way visait à atteindre 50% des niveaux de production normaux d’ici la fin de ce mois, et 80% en mars…

Foxconn de Taïwan espère reprendre la moitié de sa production en Chine d’ici la fin du mois, a déclaré une source à . mercredi, alors que le fournisseur du géant de la technologie Apple et d’autres rouvraient des usines fermées en raison d’une épidémie de coronavirus.

Le plus grand fabricant d’électronique sous contrat du monde vise également à reprendre 80% de la production en Chine en mars, a ajouté la source, qui a une connaissance directe de la question, citant des objectifs internes fixés par le président Liu Young-Way. […]

“Le président Liu espère que d’ici fin février, la production pourrait atteindre 50%”, a déclaré la personne, qui a refusé d’être identifiée en l’absence d’autorisation de s’exprimer publiquement.

Cependant, la société a publié aujourd’hui une déclaration selon laquelle le rapport n’était «pas factuel».

“Récemment, . rapporte que le calendrier global de reprise du groupe pour les usines de Chine continentale n’est pas factuel, et Hon Hai le clarifie”, a déclaré Foxconn dans le communiqué.

“Dans le passé, les rapports des médias susmentionnés concernant la reprise des usines du groupe en Chine continentale ne sont pour la plupart pas factuels”, a-t-il déclaré, ajoutant que les rapports avaient provoqué “des malentendus et des difficultés pour les employés, les investisseurs et le grand public”.

Foxconn n’a fait aucune déclaration sur ses objectifs ou plans réels.

L’incertitude entourant ce que l’Organisation mondiale de la santé a décrit comme «l’ennemi public numéro un» signifie qu’il serait difficile pour tout fabricant de prévoir avec précision les calendriers de production futurs. Tout rapport sur les objectifs de production d’iPhone sera au mieux une supposition.

Un rapport plus tôt dans la semaine a déclaré que Foxconn s’était vu refuser la permission de rouvrir une usine (et son siège social), tandis que sa plus grande usine d’iPhone est ouverte mais que 10% seulement du personnel. Un nouveau rapport indique aujourd’hui que le travail sur l’iPhone 12 est au point mort, mais Apple est susceptible de respecter le calendrier de lancement même si la disponibilité est limitée.

Une partie du rapport Digitimes note qu’Apple a cessé d’envoyer des ingénieurs clés de l’iPhone en Chine, ce qui signifie que les progrès sur les prototypes de test de validation technique de l’iPhone 12 sont au point mort. Apple prépare le matériel en passant par les étapes: validation technique, puis validation de conception, puis validation de production. Au cours d’une année typique, un iPhone entre en production de masse fin juin / juillet.

Digitimes suppose que les blocages de la chaîne d’approvisionnement à la suite des précautions contre les coronavirus entraîneront un recul de la production de masse. Cependant, ce ne sera pas si grave qu’Apple ne pourra pas annoncer les téléphones iPhone 12 en septembre. L’offre peut être limitée, ou Apple pourrait repousser le lancement de certains modèles d’un mois environ comme ils l’ont fait dans le passé (par exemple, l’iPhone X a fait ses débuts en novembre 2017, l’iPhone XR la dernière semaine d’octobre 2018).

