Le Raspberry Pi 4 avec 2 Go de RAM abaisse son prix à 35 $

Raspberry Pi 4, la dernière version du mini-ordinateur populaire qui a révolutionné le marché dans les secteurs éducatif et professionnel, a vu comment le prix de sa variante avec 2 Go de RAM est passé de 45 à 35 dollars comme une raison pour la célébration du huitième anniversaire du lancement du modèle original.

Pour récapituler, l’idée originale des créateurs du Raspberry Pi, qui est sous la responsabilité d’une fondation à but non lucratif, était de lancer un ordinateur qui ne coûtait que 35 dollars. Au fil des ans, les limitations matérielles ont été supprimées et la variante 2 Go du Raspberry Pi 4 devrait être suffisante pour couvrir au moins les tâches les plus courantes effectuées avec ce mini-ordinateur. Cependant, cette baisse de prix laisse la variante contre les cordes avec 1 Go de RAM, qui continue pour l’instant à se vendre pour 35 $.

La fondation a expliqué dans son blog officiel que «la chute des prix de la RAM l’année dernière nous a permis de réduire le prix de la version 2 Go du Raspberry Pi 4 à 35 $. En vigueur immédiatement, vous pouvez acheter un ordinateur de bureau sans compromis pour le même prix que Raspberry Pi 1 en 2012. Nous continuerons à travailler pour faire de Raspberry Pi un meilleur ordinateur de bureau. »

À propos des fonctionnalités de base du Raspberry Pi 4, il a Broadcom BCM2711 avec quatre cœurs Cortex A72 fonctionnant à 1,5 GHz en tant que processeur; 4 ports USB Type-A (les grands rectangulaires de toute la vie), dont deux sont 2.0 et les deux autres 3.0; USB Type-C pour l’alimentation; Jack 3,5 mm; Ethernet; Bluetooth 5; et Wi-Fi 802.11b / g / n / ac 2,4 GHz et 5 GHz. Il existe des variantes avec 1, 2 et 4 gigaoctets, la seconde étant le protagoniste de cette entrée.

Bien que son objectif se soit concentré sur le domaine de l’éducation, un secteur principalement destiné à la Fondation Raspberry Pi, ce mini-ordinateur s’est révélé être un succès commercial en dépassant les 30 millions d’unités vendues. D’un autre côté, ses possibilités lui ont permis d’être utilisé même comme base pour la création de superordinateurs, ce qu’ils ont osé faire même pour les grandes multinationales. Et faire preuve d’imagination, en plus de “déconner” avec Linux, pourrait être une bonne option pour configurer un serveur pour une petite PME, en économisant beaucoup sur les coûts, l’espace et la consommation d’énergie.

Il est important de garder à l’esprit que les prix aux États-Unis sont généralement indiqués hors taxes, de sorte que ceux-ci peuvent augmenter lorsque les produits sont officiellement vendus dans la zone euro. Dans le cas du Raspberry Pi 4 avec 2 Go de RAM, dans les magasins pour l’Espagne liés depuis le site officiel, vous trouverez moins de 40 euros.