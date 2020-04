Le Raspberry Pi alimentera les ventilateurs des patients COVID-19

Depuis la pandémie de coronavirus continue de submerger le secteur des soins de santé, l’un des besoins les plus clairs est un approvisionnement plus ventilateurs. Pour tirer le meilleur parti des dispositifs de sauvetage, les fabricants se tournent vers de nouveaux modèles plus rapides et plus pratiques à réaliser. Cartes d’ordinateur Raspberry Pi sont devenus un composant de référence.

Tom’s Hardware rapporte que la Fondation Raspberry Pi augmente la production de ses cartes Pi Zero pour aider les fabricants à avoir suffisamment d’unités pour répondre à la forte demande de ventilateurs.

Raspberry Pi: la production des cartes se fera en stock, donc ce sera plus rapide

Une autre raison pour laquelle les cartes Raspberry Pi sont idéales pour les fans est la capacité de l’entreprise à les fournir rapidement. Eben Upton, PDG et fondateur de la société, a déclaré que “la société s’appuie sur le stock plutôt que sur commande, nous avons donc généralement des produits disponibles ou sur site avec des délais de livraison courts.”

L’entreprise a réalisé 192 000 cartes Pi Zero et Pi Zero W en premier trimestre de 2020. L’objectif de production de l’entreprise est 250 000 en deuxième trimestre de l’année. Upton a déclaré que, pour autant que je sache, c’est la première fois que des cartes Raspberry Pi sont utilisées comme composants de dispositifs médicaux.

Il est encourageant de voir les fabricants devenir un peu plus créatifs avec leurs projets. Espérons que cette approche aidera à attirer plus de fans sur le marché et à sauver plus de vies.