Le Raspberry Pi Zero va propulser les fans contre COVID-19

Le Raspberry Pi Zero, la version à faible coût du mini-ordinateur monocarte le plus populaire sur le marché, sera le moteur qui alimentera un nouveau projet de ventilateurs mécaniques contre COVID-19.

La demande sans précédent de ventilateurs mécaniques à la suite de la pandémie de COVID-19 a incité plusieurs entreprises de diverses industries à restructurer leurs chaînes de production pour les fabriquer. Et avec des designs, des techniques et des matériaux qui n’avaient jusqu’à présent pas été utilisés. C’est ainsi que nous avons vu SEAT et HP avec l’impression 3D; Tesla utilisant des pièces de leurs voitures ou Maingear LIV créé à partir d’un châssis de PC de jeu.

Nous avons maintenant un autre projet tout aussi intéressant basé sur un Raspberry Pi Zero. Il s’agit de la version à faible consommation de la fondation britannique à but non lucratif du même nom et de son administrateur et la moins chère depuis cela ne coûte que 5 dollars. Au nombre énorme de projets auxquels il peut se consacrer, il en ajoute un nouveau, car ce sera la première fois qu’il sera utilisé dans des dispositifs de santé.

Le Raspberry Pi Zero peut sauver des vies

Le projet a été conçu par l’ingénieur en robotique Marco Mascorro, sans expérience préalable dans la création d’équipements sanitaires, mais avec l’enthousiasme nécessaire pour diriger une équipe en Colombie où le projet sera développé. La machine est configurée pour subir une série de tests rapides dans deux universités de Bogotá.

L’équipe exécutera sans interruption pendant cinq jours la ventilation d’un ensemble de poumons artificiels dans le cadre des tests. Si vous les dépassez, la machine sera testée sur des animaux. Le groupe colombien espère commencer les essais humains début mai et les déployer dans les hôpitaux au milieu de l’année. Le calendrier reflète l’urgence avec laquelle les autorités traitent la question, car l’autorisation réglementaire de déployer un tel équipement prend normalement environ 18 mois.

Malgré son faible niveau de logiciel et de prix, le Raspberry Pi Zero est assez pour gérer les principales fonctions d’un ventilateur mécanique, une machine indispensable pour soigner les complications graves subies par une partie des patients infectés par COVID-19. La plaque peut régler la pression d’air, ouvrir et fermer les valves, et peut régler si un patient a besoin d’une assistance respiratoire complète ou partielle.

L’équipe a expliqué que ce type de conception était important pour leur pays, en raison des coûts et parce que des pièces de modèles traditionnels pouvaient être difficiles à obtenir. En fait, la conception de Mascorro utilise des pièces faciles à trouver; Par exemple, les vannes que vous utilisez se trouvent généralement dans les magasins de fournitures automobiles et de plomberie.

Quant au logiciel de contrôle, c’est un Linux open source Il a été mis à la disposition de la communauté au cas où d’autres équipes souhaiteraient l’utiliser. À cet égard, n’oubliez pas que des centaines d’initiés (chercheurs et ingénieurs) travaillent sur des conceptions alternatives de ventilateurs, et le New England Complex Systems Institute (NECSI) compile une liste stratégique mondiale de ventilateurs mécaniques open source.

Ils ne seront sûrement pas disponibles pour cette crise, mais cela nous permettra d’être mieux préparés aux futures épidémies ou autres pandémies futures que les scientifiques n’excluent pas.

Augmenter la production de Raspberry Pi Zero

Quant au Raspberry Pi, qu’allons-nous vous dire que vous ne savez pas déjà. C’est une assiette que l’on aime pour son coût et ses possibilités et nous avons consacré plusieurs articles tels que ce guide pour démarrer les premiers projets, pour la programmation, comme centre multimédia, comme base pour créer des PC de base, comme routeur anonyme pour TOR, pour machines de jeux, comme tablette, comme traducteur universel, comme récréatif dans taille minimale et même pour les «supercalculateurs.

Avec l’enfermement de COVID-19, la fondation a enregistré une augmentation significative de ses ventes, 1,75 million d’unités au total. Sur le Raspberry Pi Zero en particulier, 192 000 ont été produits au premier trimestre. La production devrait augmenter à 250 000 unités au deuxième trimestre pour répondre à la demande.

Eben Upton, PDG et fondateur de Raspberry Pi, explique que cette augmentation de la demande est due au fait que les consommateurs les utilisent pour l’enseignement à domicile et les organisations qui les utilisent pour le télétravail. Par exemple, au Royaume-Uni, la pénurie d’ordinateurs portables a amené des institutions comme le NHS à fournir des disques Raspberry Pi à leurs télétravailleurs.

Intéressant. Et la première fois que nous voyons un Raspberry Pi en équipement sanitaire.