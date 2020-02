Le Razr pliable de Motorola s’effondre déjà – .

Avec chaque jour qui passe, il devient de plus en plus évident que l’idée de Motorola d’élever la marque Razr d’entre les morts pourrait être la seule bonne chose à propos du premier téléphone pliable de l’entreprise. Le Razr est un appareil de milieu de gamme qui est plutôt cher, avec un écran pliable dont les bosses et les bosses sont normales, et dont la charnière pourrait venir avec un bruit gênant dès la sortie de la boîte. La charnière pourrait même ne pas vous durer toute l’année, un récent test de durabilité a montré. Sans oublier que le Galaxy Z Flip possède quelques avantages clés du Razr, notamment le matériel, la qualité de l’écran et le prix. Si cela ne suffit pas, le Razr vient d’avoir son propre moment Galaxy Fold: l’écran pliable s’est cassé après seulement une semaine d’utilisation.

Lorsque les critiques ont commencé à utiliser le Galaxy Fold en avril dernier, ils ont rapidement découvert deux façons de détruire l’affichage sensible. L’une n’était pas intentionnelle, car elle comprenait l’entrée accidentelle de débris à l’intérieur du téléphone via la charnière. Le second était en quelque sorte une erreur de l’utilisateur. Certaines personnes pensaient que la couche d’écran externe qui ressemblait à un protecteur d’écran pré-appliqué peut être retirée et ont cassé l’écran au cours du processus. Il s’avère que vous n’étiez pas censé retirer le plastique de l’écran. Samsung a finalement résolu ces deux problèmes, mais il a dû retarder le lancement du Fold de cinq mois.

Le Razr, quant à lui, a son propre problème d’écran pliable, mais qui pourrait nuire aux ventes s’il devenait un phénomène répandu. Les gens d’Entrée ont découvert que la stratification plastique supérieure de l’écran a commencé à se décoller, et le problème ne fait qu’empirer:

Le cauchemar de Motorola Razr continue. Une semaine après avoir acheté et examiné le téléphone pliable, l’écran OLED en plastique de notre appareil à 1 500 $ se détache maintenant … au niveau du pli. Nous essayons toujours de notre mieux pour ne pas être alarmistes, mais lorsqu’une bulle d’air horizontale géante apparaît littéralement de nulle part et commence à séparer la stratification supérieure et le panneau d’affichage, nous devons nous demander pourquoi quelqu’un serait optimiste quant aux téléphones pliables.

[…] Quand je suis sorti du téléphone vers 15 h 43 ET pour prendre quelques photos de comparaison de selfies (😉), j’ai remarqué l’entrefer. L’écran était complètement déformé de charnière à charnière avec la couche supérieure soulevée comme un protecteur d’écran mal appliqué.

Comme vous pouvez le voir sur ces photos, c’est le genre de dommages qui nécessitent une attention immédiate. Si votre téléphone pliable ressemble à ça, vous devriez le reprendre et demander un remplacement. En plus d’avoir l’air hideux, l’écran ne fonctionnera pas si la couche extérieure en plastique est détachée.

On ne sait pas exactement ce qui a causé le problème, et le rapport suppose que l’exposition du combiné à différentes températures pourrait avoir déclenché une réaction qui a desserré l’adhésif. Le combiné en question n’a subi aucun dommage avant que l’utilisateur n’ait remarqué que l’écran se décollait. Il y a quelques jours, un utilisateur de Twitter a posté une image avec un écran Z Flip fissuré et a supposé que l’écran s’était cassé au niveau de la charnière à cause du froid.

