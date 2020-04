Le réalisateur de B-Movie, Roger Corman, organise un festival du film de quarantaine

Le réalisateur légendaire Roger Corman organise le Corman Quarantine Film Festival, un concours en ligne destiné aux cinéastes pour créer de l’art dans le confort de leur foyer. Roger Corman est une icône du cinéma indépendant et une légende de l’industrie cinématographique. En tant que réalisateur, il a créé des classiques intemporels de niveau B, et en tant que producteur, il a découvert des cinéastes comme Peter Bogdanovich, James Cameron, Francis Ford Coppola et d’innombrables autres.

Pour pimenter les choses pendant la crise actuelle des coronavirus, Corman a annoncé le premier Festival du film de quarantaine Corman sur Instagram, un défi ouvert aux cinéastes de créer un court métrage avec uniquement les ressources présentes dans leur maison. Les films doivent durer moins de deux minutes et être tournés avec un téléphone portable. Tout le monde peut faire un film et l’envoyer à Corman en utilisant le hashtag #CormanChallenge, et le cinéaste a nommé ses co-réalisateurs Eli Roth, Andy Muschetti, Peter Bogdanovich, Rodman Flender, Amy H. Jones et son collègue légende du film indépendant, Lloyd Kaufman à participer.

Hollywood a été durement touchée par la pandémie de coronavirus. Le box-office est tombé à zéro, tandis que pratiquement tous les grands blockbusters d’été ont été repoussés plus tard dans l’année, voire 2021. Les productions cinématographiques ont été suspendues pour une durée indéterminée. Peut-être que quelque chose comme le défi de Corman est exactement ce dont les réalisateurs ont besoin pour maintenir leur créativité. C’est également un formidable égaliseur pour les cinéastes jeunes et inexpérimentés de rivaliser plus ou moins sur un pied d’égalité avec des réalisateurs célèbres. Roger Corman a passé toute sa vie à donner une plate-forme à des talents inconnus et à les transformer en noms familiers, et cela continue grâce au Festival du film de quarantaine de Corman.

