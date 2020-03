Le réalisateur de Birds of Prey veut que le film soit diffusé tôt en VOD

Oiseaux de proie La réalisatrice Cathy Yan plaide pour que le film DCEU coté R soit diffusé à la demande le plus tôt possible. Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) a fait ses débuts dans les théâtres en février, et bien qu’il ait eu du mal à faire une impression majeure au box-office, le film a rencontré des critiques principalement positives. Mettant en vedette Margot Robbie en tant que titulaire Harley Quinn, Birds of Prey suit Harley alors qu’elle se remet de sa rupture avec le Joker et finit par protéger une jeune fille (Ella Jay Basco) du célèbre seigneur du crime Roman Sionis (Ewan McGregor). Il met également en vedette Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Chris Messina et Rosie Perez.

En raison de l’épidémie de coronavirus qui s’est propagée dans le monde entier, les studios ont été contraints de retirer un certain nombre de leurs prochaines sorties à cause de la fermeture des cinémas du pays. Le box-office du week-end dernier a chuté à un creux de vingt ans, et les studios sont confrontés à d’énormes pertes dans tous les domaines. Pour y faire face, certains studios ont essayé de trouver des moyens de contourner la voie de sortie traditionnelle. Par exemple, Universal a annoncé que quelques-unes de ses récentes sorties se dirigeraient vers la VOD plus tôt que prévu, y compris le Trolls World Tour, qui n’a pas encore été publié.

Suite à la nouvelle de la nouvelle stratégie d’Universal, Yan a sauté sur Twitter pour suggérer à Warner Bros. de faire de même pour Birds of Prey. Son message était court et doux, disant qu’elle “ne serait pas opposée”. Vous pouvez voir le tweet dans l’espace ci-dessous:

Mettre plus tôt Birds of Prey à la demande pourrait aider à atténuer ses problèmes de box-office, qui ne feront que s’aggraver dans les semaines à venir. Après une ouverture plus faible que prévu, Birds of Prey n’a pas atteint les sommets des précédents films DC et a été largement considéré comme une déception. Des jambes solides dans les semaines suivantes auraient pu aider son PIB intérieur, mais avec les cinémas qui ferment et moins de gens s’aventurant dans ceux qui restent ouverts, ces espoirs semblent désormais impossibles. Certes, Birds of Prey est déjà sorti depuis plus d’un mois, donc ses performances au box-office commençaient probablement déjà à décliner avant l’augmentation des problèmes de coronavirus.

Il est parfaitement naturel pour un réalisateur de vouloir augmenter les chances des gens de voir leur film, et la suggestion de Yan n’est pas déraisonnable vu que d’autres studios commencent à faire de même. Maintenant que les gens restent à la maison, ils sont à la recherche de divertissement et les nouveaux films à la demande vont sûrement leur plaire. Seul le temps nous dira si Warner Bros. décide de mettre Oiseaux de proie sur VOD tôt, mais Yan a déjà voté.

