Le réalisateur de Ragnarok, Taika Waititi, tournera-t-il la prochaine Star Wars?

Cela semble être devenu presque une garantie La réalisatrice néo-zélandaise Taika Waititi. En fait, les deux films les plus célèbres dont il était le réalisateur ont connu un énorme succès. Le premier était Thor: Ragnarok en 2017, devenant l’un des dix meilleurs films américains à encaisser cette année-là et faisant gagner à Chris Hemsworth le prix du meilleur acteur dans un film de science-fiction; le second est à la place Jojo Rabbit, une comédie dramatique noire présente en salles depuis quelques jours en Italie. Ce film a actuellement reçu le Nomination aux Oscars du meilleur film.

Quelque chose à propos de Waititi et son implication dans Star Wars

En plus d’être réalisateur, Waititi est également scénariste, acteur et comédien qui, si nécessaire, a également utilisé le nom de Taika Cohen, changeant son nom de famille en celui de mère. Entre autres choses sur lesquelles il a travaillé, nous avons également What We Do in the Shadows, à la fois le film de 2014 et plusieurs épisodes de la série télévisée. Mais Waititi a également travaillé en tant que réalisateur sur le dernier épisode de Le Mandalorien, une série dérivée de la saga Star Wars. Cela pourrait déjà être une raison valable de penser à sa direction d’un futur épisode, mais il y a aussi d’autres éléments. D’abord la nécessité de chiffres épais après le départ de David Benioff et DB Weiss, qui ont abandonné les projets sur Star Wars pour se consacrer à d’autres projets avec Netflix. Votre relation avec Kevin Feige, président du studio Marvel qui à son tour travaille sur un Star Wars, notons à quel point ce réalisateur est bien intégré dans l’univers Star Wars en ce moment. Pour le moment cependant, ce ne sont que des rumeurs Hollywood Reporter et ni Disney ni Lucasfilm ne l’ont commenté.