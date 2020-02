Le realme X50 Pro 5G arrivera au MWC 2020 et ses caractéristiques sont filtrées

Malgré les nombreuses victimes du MWC 2020, dont Sony est le dernier à confirmer qu’il ne participera pas au plus grand congrès de téléphonie mobile au monde, vraiment, comme la GSMA, poursuit ses plans. La jeune tech assistera au congrès cette année pour la première fois, et là elle prévoit de présenter son nouveau fleuron X50 Pro 5G.

Il a confirmé ce lundi dans un communiqué dans lequel ils donnent rendez-vous à la presse et aux followers pour la journée 24 février à 9 h 30 (HEC), cataloguant ce realme X50 Pro 5G comme un “produit important” pour la marque. C’est le deuxième pari de celui-ci dans la course au nouveau standard de connectivité après avoir dévoilé en Chine le X50 5G, axé sur le segment moyen du marché.

Snapdragon 865 et plus sur le realme X50 Pro 5G

Comme l’a confirmé la marque elle-même dans la déclaration susmentionnée, le realme X50 Pro 5G incorporera le processeur Snapdragon 865, le plus puissant vendu par Qualcomm. Selon eux, cela n’a pas été “facile du tout” pour eux et sera l’un des aspects clés de la commercialisation de ce terminal.

En parallèle, Xu Qi Chase, responsable du marketing de la marque, a publié sur le réseau social chinois Weibo une capture qui montre une partie des composants internes que le smartphone apportera. Parmi les faits saillants figurent 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne dans lequel ce sera l’une des versions de l’appareil, qui vise à offrir une bonne relation entre puissance et performance.

Realme est la dernière des entreprises chinoises à arriver en Espagne, selon la formule d’offrir des caractéristiques de qualité à bas prix. À l’heure actuelle, l’entreprise a réussi à se positionner avec un peu plus de 4% de parts de marché sur ce territoire, qui devrait augmenter tout au long de 2020.

👇 Plus en hypertexte