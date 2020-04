Le redémarrage des animaniacs ramène le casting d’origine, plus Pinky et le cerveau

L’original Animaniacs les acteurs reviendront pour le redémarrage pour exprimer le trio emblématique Yakko, Wakko et Dot, ainsi que Pinky et The Brain. Le redémarrage des Animaniacs est à part Hulus’efforce de suivre la tendance de redémarrage qui a explosé parmi les plateformes de streaming. Animaniacs a été présenté pour la première fois sur Fox Kids en 1993 et ​​a présenté les hijinks de plusieurs moulages farfelus différents de personnages animaux. Yakko, Wakko et Dot, les frères et sœurs Warner, étaient les personnages en vedette dans la série, mais Pinky et le cerveau se sont révélés assez populaires pour se transformer en leur propre série.

Près de 30 ans plus tard, les acteurs de la voix originale de Warner Siblings sont de retour pour raviver leurs rôles emblématiques pour le prochain redémarrage de Hulu. Le podcast Animanicast a tweeté en octobre 2019 que Rob Paulsen, la voix de Yakko, a écrit dans sa publication Voice Lessons que lui et le reste de la distribution travaillaient déjà sur le projet. Jess Harnell et Tress MacNeille sont de retour pour jouer Wakko et Dot, respectivement. Paulson a révélé qu’il reprendrait également Pinky avec Maurice LaMarche revenant comme le cerveau. Jusqu’à présent, Yakko, Wakko, Dot, Pinky et le cerveau sont les seuls personnages connus pour le redémarrage de Hulu.

Paulsen a discuté avec ComicBook.com du retour de ces personnages pour la première fois depuis l’annonce. Il a expliqué que même si ce sera la première fois que ces personnages réapparaissent sur le petit écran depuis la première diffusion de la série, cela ne signifie pas que lui et le reste de la distribution originale n’ont pas exprimé ces personnages depuis lors. Il a expliqué que lui, Harnell et MacNeille avaient uni leurs forces avec le compositeur Randy Rogel et parcouru le monde en interprétant Animaniacs in Concert. Malgré tout, il est honoré de revenir à la série animée et pense que demander au casting d’origine de revenir était finalement la meilleure décision que le redémarrage aurait pu prendre.

“Il est impossible de quantifier ce compliment. De plus, pour pouvoir le faire à nouveau, avec Maurice, avec Tress, avec Jess. Yakko, Wakko et Dot sont de retour, tout comme Pinky et le cerveau. De plus, c’est dans cette ère de célébrités faisant beaucoup de personnages animés – et je comprends pourquoi les producteurs le font. Je comprends tout à fait – mais je sais aussi que le simple fait d’avoir une star de cinéma pour parler du poulet ne signifie pas que la série va être un succès . Vous devez avoir un bon scénario, de grands personnages et des acteurs formidables, qu’ils soient des célébrités ou non. “

Les redémarrages, les remakes et les relances semblent être le thème des années 20, et la tendance ne semble avoir de fin nulle part en vue. Alors que de nombreux écrivains talentueux présentent de nouvelles œuvres, les producteurs favorisent les redémarrages d’émissions populaires qui ont déjà réussi, ont une base de fans et seront à coup sûr des vaches à lait. Hulu est tellement sûr du redémarrage des Animaniacs qu’il a ordonné deux saisons à l’avance.

Animaniacs est un contenu sain qui pourrait remonter le moral pendant une période de difficultés. Les milléniaux peuvent revisiter les jours de leur jeunesse lors d’un voyage de nostalgie rempli d’animaniacs tout en introduisant une nouvelle génération d’enfants dans un monde loufoque et rempli de joie. Hulu anticipe la Animaniacs le redémarrage sera disponible pour tous à l’automne 2020, mais il est susceptible de changer.

