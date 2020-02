Le redimensionnement du clavier flottant iPad devrait être ajouté à iPadOS

Il s’agit d’une demande de fonctionnalité très simple: j’aimerais pouvoir redimensionner le clavier flottant de l’iPad.

Actuellement, Apple ne nous offre que deux options: pleine largeur ou clavier flottant de la taille d’un iPhone. Sur mon iPad Pro 12,9 pouces, celui pleine largeur prend trop d’espace sur l’écran, tandis que celui flottant semble à l’étroit. J’aimerais pouvoir zoomer arbitrairement sur n’importe quelle largeur…

Cela serait particulièrement utile avec le clavier de balayage Quickpath qu’Apple a finalement ajouté dans iOS 13 et iPadOS 13.

Les opinions à ce sujet varient, mais personnellement, je trouve que cela fonctionne bien. Je dicterai toujours du texte sur mon iPhone ou iPad de préférence, mais lorsque je ne peux pas – comme dans un café – j’utilise Quickpath. Cependant, vous ne pouvez l’utiliser que sur l’iPad avec le clavier flottant, ce qui vous limite à l’étroit.

Je comprends la raison de ceci: le point de frappe est la vitesse, et il est plus rapide de glisser sur un petit clavier que sur un plus grand. Mais je trouverais plus rapide encore avec un peu plus d’espace.

Le dimensionnement arbitraire du clavier flottant serait très simple: pincez comme maintenant pour passer au clavier flottant, puis activez le geste normal de pincement pour zoomer pour vous permettre de régler le clavier à la taille que vous souhaitez. Écartez le doigt et le pouce lentement pour ajuster la taille, ou rapidement pour le remettre en place sur toute sa largeur.

Est-ce une fonctionnalité que vous aimeriez voir? Veuillez répondre à notre sondage et partager vos réflexions dans les commentaires.

