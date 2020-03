Le Redmi K30 Pro est un monstre avec un stockage UFS 3.1

La présentation du Redmi K30 Pro aura lieu le 24 mars, c’est-à-dire juste le mardi de la semaine prochaine, mais nous avons déjà beaucoup d’informations officielles sur ledit terminal que Redmi lui-même a partagé.

Wang Teng, chef de produit pour Redmi, a partagé deux vidéos axées sur le Redmi K30 Pro qui démontrent qu’il ne sera pas seulement un smartphone très puissant, mais qu’il comportera également avec la technologie la plus avancée qui existe actuellement.

Comment pourrait-il en être autrement, son cœur sera un SoC Snapdragon 865, qui intègre un processeur à huit cœurs et un GPU Adreno 650. Il aura un support de connectivité 5G et utilisera le stockage UFS 3.1, une norme capable d’atteindre des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles allant jusqu’à 2100 Mo / s et 1200 Mo / s, respectivement.

Redmi K30 Pro: un haut de gamme qui pourrait “casser” le marché

Nous sommes confrontés à un smartphone très puissant, cela ne fait aucun doute, mais le nouveau Redmi sera plus qu’une simple performance brute. Filiale Xiaomi a pris le plus grand soin de la conception et de la qualité des finitions, ce qui signifie que ce modèle aura une ligne attrayante et viendra en métal et en verre.

Le dos montre un total de quatre caméras intégrées dans un espace circulaire, un choix qui rompt avec la tendance actuelle que d’autres fabricants ont suivie lorsqu’ils parient sur une île carrée. Dans les vidéos jointes, nous pouvons voir que le Redmi K30 Pro dépasse 600 000 points en AnTuTu, ce qui lui confère un avantage confortable sur les près de 490 000 points atteints par le Honor V30 Pro.

Dans le test Androbench, le Redmi K30 Pro atteint la 1752 Mo / s et 745 Mo / s de vitesse en lecture et écriture séquentielle, grâce à son unité de stockage UFS 3.1, tandis que le Honor V30 Pro, qui utilise UFS 3.0, enregistre des résultats de 1617 Mo / s et 215 Mo / s.

Les spécifications définitives du Redmi K30 Pro n’ont pas été confirmés, mais en faisant une compilation de tout ce que nous avons vu dans les dernières fuites, nous pouvons vous laisser une assez bonne estimation.

Spécifications possibles du Redmi K30 Pro

Écran de 6,67 pouces avec panneau OLED et résolution de 2400 x 1080 pixels.

Taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10 et lecteur d’empreintes digitales.

Snapdragon 865 SoC.

8 Go-12 Go de RAM.

128 Go de capacité de stockage UFS 3.1.

Quatre caméras arrière: 64 MP principal, 8 MP grand angle, 2 MP macro et 2 MP capteur de profondeur.

Double caméra frontale de type périscope 20 MP et 2 MP

Batterie de 4 650 mAh à charge rapide.

Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran.

Android 10 comme système d’exploitation.

Nous n’avons pas de détails sur le prix de vente, mais on peut s’attendre à ce que son prix soit raisonnable pour offrir un bon rapport qualité-prix. Je vous rappelle que le Redmi K30 Pro servira base pour façonner POCO F2.

