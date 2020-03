Le Redmi Note 9S arrive en Espagne: caractéristiques et prix

L’expansion du coronavirus en Europe n’arrête pas les présentations de nouveaux produits technologiques. L’exemple le plus récent est celui de Xiaomi, qui a présenté en streaming le Redmi Note 9S, la variante internationale du déjà connu Redmi Note 9 Pro.

Cette équipe, qui débarquera en Espagne dans un avenir pas trop lointain, se distingue par l’inclusion d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh – une taille beaucoup plus grande que d’habitude dans sa gamme. De plus, il intègre un puissant SoC Snapdragon 720G et un module photographique quadruple dans lequel un capteur de résolution de 48 mégapixels domine.

Redmi Note 9 Pro

Processeur

Snapdragon 720G

Mémoire RAM

6 Go

Stockage

64 ou 128 Go

Affichage

6,67 pouces Full HD + avec technologie LCD

La batterie

5,020 mAh

Charge rapide

Jusqu’à 18 W

Appareil photo principal

Capteur 48 mégapixels et objectif d’ouverture f / 1,79

Caméra grand angle

Capteur 8 mégapixels et objectif à ouverture f / 2.2

Appareil photo de type macro

Capteur 5 mégapixels

Chambre de profondeur

Capteur 2 mégapixels

Caméra frontale standard

Capteur 16 mégapixels

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales sur le côté du téléphone

En développement.

👇 Plus en Hypertextuel