Le règlement de la Californie avec T-Mobile ouvre la voie à la fusion de Sprint – voici les conditions auxquelles ils sont parvenus – .

Le procureur général de Californie, Xavier Becerra, qui a dirigé une coalition de plus d’une douzaine d’États dans le cadre de la contestation de la fusion de 26,5 milliards de dollars de T-Mobile et Sprint, a annoncé lundi matin un accord avec les sociétés, ce qui signifie que les États ne feront pas appel à un juge fédéral. jugement contre eux le mois dernier.

“Malgré l’acrimonie des litiges et des poursuites judiciaires et des procès, vous pouvez vraiment vous entendre même avec ceux avec qui vous allez vous battre devant le tribunal”, a déclaré Becerra lors d’une conférence de presse (voir ci-dessus). “Dans ce cas, nous n’avons pas ‘ nous ne voyons pas d’un œil à l’autre la façon dont Sprint et T-Mobile ont fait les choses, mais nous avons vu suffisamment de choses pour parvenir à un règlement qui comprenait des protections pour le marché et les habitants de la Californie. »

Voici les termes complets du règlement, tels que décrits par la California AG dans un communiqué de presse.

Rendre les plans à faible coût disponibles en Californie pendant au moins 5 ans, y compris un plan offrant 2 Go de données haute vitesse à 15 $ par mois et 5 Go de données haute vitesse à 25 $ par mois;

Prolonger pendant au moins deux ans supplémentaires les plans tarifaires proposés par T-Mobile conformément à son engagement FCC antérieur, garantissant que les Californiens peuvent conserver les plans T-Mobile détenus en février 2019 pour une durée totale de cinq ans;

Offrez 100 Go de service Internet haut débit gratuit par an pendant cinq ans et un point d’accès Wi-Fi mobile gratuit à 10 millions de ménages à faible revenu éligibles qui ne sont actuellement pas connectés au haut débit dans tout le pays, ainsi que la possibilité d’acheter certaines tablettes compatibles Wi-Fi aux frais de l’entreprise pour chaque ménage éligible;

Protégez les emplois californiens en offrant à tous les employés de détail T-Mobile et Sprint de Californie en règle une offre d’emploi sensiblement similaire. T-Mobile s’engage également à ce que trois ans après la date de clôture, le nombre total de nouveaux employés de T-Mobile sera égal ou supérieur au nombre total d’employés des sociétés Sprint et T-Mobile non fusionnées;

Créer environ 1 000 nouveaux emplois en Californie avec un centre de service client à Kingsburg;

Accroître la diversité en augmentant le taux de participation à son programme de diversité et d’inclusion des employés à 60% de participation en trois ans; et

Rembourser la Californie et d’autres États de la coalition jusqu’à 15 millions de dollars pour les frais d’enquête et de litige contestant la fusion.

Dans sa décision du mois dernier, le juge Victor Marrero a rejeté trois arguments fondamentaux avancés par les procureurs généraux lorsqu’ils ont statué en faveur de T-Mobile: que les sociétés combinées nuiraient à la concurrence; que Sprint pourrait être un opérateur sans fil viable en soi; et qu’un accord pour vendre une partie du spectre sans fil de T-Mobile à Dish Network ne serait pas suffisant pour le soutenir comme une alternative compétitive.

La procureure générale de New York, Letitia James, une autre dirigeante de la coalition opposée à la fusion, avait précédemment annoncé que New York ne ferait pas appel de la décision.

T-Mobile, basé à Bellevue, Wash., Et Sprint, basé à Overland Park, Kan., A annoncé son intention de fusionner en avril 2018, un accord qui créerait un opérateur sans fil de 146 milliards de dollars sous la bannière T-Mobile. Legere prévoit de quitter son poste de directeur après la fusion et le chef de l’exploitation de T-Mobile, Mike Sievert, prendra la relève.

Nous avons contacté T-Mobile pour obtenir des commentaires et des détails sur les prochaines étapes de la fusion Sprint.