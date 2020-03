Le remake du film Pokémon de Netflix aurait dû apprendre du détective Pikachu

Le plus récent Pokémon film, Mewtwo contre-attaque: évolution, A frappé Netflix la semaine dernière, mais n’a pas appris du détective Pikachu. Alors que le détective Pikachu a pu mettre à jour une autre histoire Pokémon de manière nouvelle, Mewtwo Strikes Back: Evolution est une occasion manquée majeure.

Mewtwo Strikes Back: Evolution est une nouvelle version de Pokémon: The First Movie, l’histoire originale de Mewtwo Strikes Back. Le film suit la création de Mewtwo, un puissant Pokémon psychique et un clone de Mew. En colère contre le monde qui l’a créé, Mewtwo jure de conquérir le monde avec une armée de puissants Pokémon clones. Le film original est sorti en 1998, avec la même animation 2D que la série animée. Mewtwo Strikes Back: Evolution est sorti à l’origine en 2019, mais est arrivé en Amérique du Nord la semaine dernière via Netflix.

Si vous avez aimé Pokémon: le premier film, il y a de fortes chances que vous appréciez Mewtwo Strikes Back: Evolution dans une certaine mesure. Mais la chose décevante à propos de ce remake est qu’il aurait pu faire beaucoup plus. L’année dernière, The Pokémon Company a également sorti le film CGI / live-action Detective Pikachu. Ce film était une nouvelle histoire dans le monde Pokémon, uniquement basé sur le jeu vidéo Detective Pikachu. Le détective Pikachu est un excellent exemple de la façon dont l’entreprise peut créer de nouvelles histoires passionnantes avec ses personnages préétablis. Mais le film illustre également la faille fatale de Mewtwo Strikes Back: Evolution – le choix de refaire une vieille histoire au lieu d’innover.

Mewtwo Strikes Back n’est qu’un remake

Mewtwo Strikes Back: Evolution est presque un remake plan par plan de Pokémon: le premier film. Il y a quelques changements dans le film Pokémon original, mais ils n’ont pas vraiment d’incidence sur l’histoire. C’est pratiquement la même chose que Pokémon: le premier film. Maintenant, un remake ne défait pas l’original, et cette version Netflix donne aux fans un accès facile à une version mise à jour du classique, mais quel est le but ou la valeur artistique? Le style d’animation CGI peut être maladroit et n’a pas la nature délicieuse de l’animation originale.

Il est similaire au remake de Disney du Roi Lion. En 2019, Disney a redémarré les films 2D classiques, remplaçant le style d’animation par des animaux plus réalistes. Le film a été un succès au box-office, mais il n’a pas été un succès auprès des critiques. Alors que les animaux presque photoréalistes étaient impressionnants, il n’y avait rien d’autre d’innovant ou d’unique dans le film.

De la même manière, Mewtwo Strikes Back: Evolution se sent comme une opportunité manquée. Il y avait tellement de potentiel à construire sur Pokémon: le premier film pour une nouvelle version de l’histoire. Malheureusement, Mewtwo Strikes Back: Evolution n’a pas capitalisé sur cela, choisissant plutôt de produire la même vieille histoire.

Le détective Pikachu a plutôt fait une nouvelle histoire

Alors que Mewtwo Strikes Back: Evolution est purement un remake, le détective Pikachu est une nouvelle histoire unique pour l’univers du cinéma. Le film est une adaptation du jeu vidéo Detective Pikachu, mais, bien que le film ait le même cadre de base du jeu, il a apporté plusieurs changements importants. L’antagoniste principal était différent, Mewtwo est plus répandu et l’amnésie de Pikachu (et la révélation de l’identité) est unique au film. Le détective Pikachu aurait pu simplement copier la même histoire et miser sur le décor de l’action en direct pour porter le film, mais il ne l’a pas fait. Le détective Pikachu a réussi à mettre à jour son matériel source d’une manière qui a permis à tous les publics de découvrir quelque chose de nouveau.

C’est ce qui distingue le détective Pikachu de Mewtwo Strikes Back: Evolution. Alors que les deux films sont des adaptations de films ou de jeux vidéo précédents, le détective Pikachu a innové. Il a conçu un récit entièrement différent à partir du cadre du jeu vidéo, plutôt que de modifier quelques détails sans importance. Le film a profité de son opportunité sur grand écran, conduisant le détective Pikachu à devenir un succès au box-office, tandis que Mewtwo Strikes Back: Evolution, ironiquement, n’a pas du tout évolué. Il y a un moyen de rendre hommage à des histoires bien-aimées sans se contenter d’un récit fade, comme l’a prouvé le détective Pikachu. Le fait que Mewtwo Strikes Back: Evolution n’ait pas retiré cette leçon du détective Pikachu, et a plutôt choisi la route du Roi Lion, est une déception.

Le détective Pikachu a mieux fait Mewtwo

Peut-être la plus grande déception en comparant ces deux films est le rôle de Mewtwo. Les deux films ont Mewtwo comme un méchant central, bien que dans des capacités très différentes, de sorte que les rôles de Mewtwo dans chacun reflètent également les différences globales entre les films. Dans Mewtwo Strikes Back: Evolution, Mewtwo est exactement le même personnage avec exactement la même intrigue que Pokémon: Le premier film. Le détective Pikachu utilise Mewtwo d’une toute nouvelle façon. Mewtwo est continuellement utilisé comme arme par Howard Clifford, d’abord avec la fabrication du médicament “R”, puis avec le casque à liaison neurale. Même lorsque le film a révélé que Mewtwo était un méchant dans la bande-annonce, il y avait encore une torsion plus profonde qu’ils n’avaient jamais trahie.

C’est un principe similaire aux problèmes rencontrés par les films X-Men lors de l’adaptation de la saga Dark Phoenix. Même les fans les plus décontractés des X-Men connaissent la mort de Jean Grey. Lorsque le public voit Jean Gray dans les films X-Men, il s’attend à ce qu’elle devienne maléfique et finisse par mourir. Cela signifie souvent que la mort de Jean a peu ou pas d’impact sur les fans des films. Les deux versions grand écran de sa mort – X-Men: The Last Stand et Dark Phoenix ont des notes approximatives à cause de cela (et, pour être honnête, de nombreux autres problèmes de films X-Men).

Ce facteur de surprise est ce qui place le détective Pikachu au-dessus de Mewtwo Strikes Back: Evolution. Même si les fans savaient que Mewtwo était dans le film et que les fans du jeu Detective Pikachu connaîtraient son lien avec le médicament “R”, le lien mental Howard-Mewtwo était un tout nouveau développement. Ce facteur de surprise rend le rôle de Mewtwo plus percutant que l’intrigue copier-coller de Mewtwo Strikes Back: Evolution. Le détective Pikachu a tiré le meilleur parti de Mewtwo, créant une représentation plus surprenante et percutante du puissant Pokémon.

Comment Pokemon a réagi à la nostalgie contre l’innovation

La société Pokémon a toujours travaillé pour équilibrer la nostalgie et l’innovation avec ses projets, en utilisant souvent des personnages classiques, tout en ajoutant de nouveaux éléments que les fans de Pokémon peuvent espérer. L’anime Pokémon s’est toujours concentré sur Ash et Pikachu mais présente le duo voyageant à travers le monde, pas seulement Kanto. Pokémon GO est devenu une sensation mondiale car c’était une nouvelle façon pour les fans d’interagir avec le Pokémon original dans la vraie vie. Même le Pokémon, allons-y! Ironiquement, les jeux, qui étaient, ironiquement, des remakes de Pokémon Yellow, utilisaient de nouveaux graphismes, des mécanismes de jeu et des façons de jouer avec votre Pokémon. Pokémon a toujours réussi à trouver un équilibre entre rendre hommage à son histoire et construire son avenir.

C’est ce qui rend Mewtwo Strikes Back: Evolution si perplexe. Alors que le détective Pikachu reste fidèle à l’équilibre de Pokémon, Mewtwo Strikes Back: Evolution est purement un jeu de nostalgie. Ce redémarrage n’efface pas le film sur lequel il est basé, mais l’animation mise à jour ne suffit pas à elle seule pour justifier son existence. Alors que la majorité des redémarrages de Pokémon offrent à leurs fans quelque chose de nouveau à attendre, Mewtwo contre-attaque: évolution semble indifférent à sa base de fans.

