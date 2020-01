Le rendu et les spécifications du Sony Xperia 5 Plus ont fuité et suggèrent qu’il s’agit du prochain produit phare de l’entreprise

Sony devrait avoir un successeur sur le Xperia 1 dans les prochains mois, et nous avons maintenant une bien meilleure idée de ce qu’il pourrait offrir, car les rendus et les spécifications d’un nouveau produit phare de Sony viennent de fuir.

Partagé par @OnLeaks (un bélier fiable) pour SlashLeaks, le téléphone est appelé Sony Xperia 5 Plus, et il a apparemment un écran OLED plat de 6,6 pouces, une caméra arrière à quatre objectifs avec un objectif étant un temps de vol (ToF) capteur de profondeur, une caméra frontale 8MP et deux haut-parleurs frontaux.

Le Sony Xperia 5 Plus est également répertorié comme ayant des dimensions d’environ 168,2 x 71,6 x 8,1 mm (ou 9,3 mm, y compris le bossage de la caméra arrière), et un scanner d’empreintes digitales latéral.

#Sony – # Xperia5Plus – Vidéo 360 ° SONY XPERIA 5 PLUS + rendus 5K + dimensions + quelques spécifications https://t.co/VCrJVklk8C pic.twitter.com/UuznNqBX7g 6 janvier 2020

Sur les images, vous pouvez voir qu’il y a un cadre fin au-dessus et en dessous de l’écran, un rapport d’aspect probable de 21: 9 et une prise casque de 3,5 mm sur le bord supérieur.

Sans surprise, il ressemble beaucoup à un Sony Xperia 5 plus grand, juste avec des lunettes légèrement plus petites. Cependant, le nom Sony Xperia 5 Plus semble toujours un peu maladroit, étant donné que le Xperia 5 était positionné comme une alternative plus petite au produit phare Sony Xperia 1. Alors que ce téléphone aurait un écran plus grand et aurait probablement de meilleures spécifications que l’un ou l’autre.

Là encore, il pourrait ne pas se lancer en tant que Xperia 5 Plus, car c’est une chose dont la source ne semble pas entièrement confiante, disant simplement qu’ils “supposent” qu’il se lancera comme ceci. Donc, ne soyez pas surpris si cela arrive réellement sous le nom de Sony Xperia 2, Sony Xperia 1.1, ou autre chose.

Dans tous les cas, nous prendrions toute cette fuite avec une pincée de sel, car nous n’avons pas encore beaucoup entendu parler du Sony Xperia 2, la plupart des rumeurs précédentes faisant finalement référence au Xperia 5. Pourtant, la source est solide et nous attendons bientôt un nouveau produit phare de Sony, alors ne soyez pas surpris si cela est exact.

Restez à l’écoute de TechRadar pour l’annonce officielle chaque fois que cela se produit, et toutes les nouvelles et rumeurs sur le Sony Xperia 5 Plus en attendant.

Via PhoneArena