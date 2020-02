Le rendu Leaked Pixel 5 montre à quel point le prototype de Google est laid – .

Il y a quelques jours, un YouTuber a créé un rendu Pixel 5 qui montrait le dos de l’un des trois prototypes que Google envisage censément pour son téléphone phare 2020 – si nous pouvons même l’appeler un phare pour commencer. Cette image était apparemment basée sur un fichier CAO divulgué et se concentrait sur le système de caméra arrière du combiné, qui présente un design inhabituel par rapport à tout le reste. À l’époque, nous avons entendu que la face avant du Pixel 5 comporterait toujours une grande lunette supérieure similaire à ce que Google a fait sur le Pixel 4. Maintenant, nous avons enfin un rendu qui montre la conception complète de ce prétendu prototype Pixel 5. Alerte spoiler: c’est moche, ce qui semble être une caractéristique de signature pour les téléphones Pixel.

Rappelez-vous à quel point l’encoche du Pixel 3 XL était moche? Revoyons-le une seconde:

Goole l’a ensuite «corrigé» en déposant une énorme lunette supérieure sur le Pixel 4, qui comprenait quelques composants essentiels, comme le nouveau système de reconnaissance faciale 3D et le radar Motion Sense. C’est en fait la puce radar Soli qui empêche Google de faire n’importe quel type d’encoche, et nous dirons encore que Soli est super cool mais fondamentalement inutile à ce stade. Revoyons le design:

Cela nous amène au rendu du prototype Pixel 5 de Jon Prosser ci-dessous, qui montre à la fois l’avant et l’arrière du téléphone. Tout comme il l’a dit il y a quelques jours lors de la première sortie du rendu de la caméra Pixel 5, Prosser réitère que la lunette supérieure du Pixel 5 sera plus petite que la Pixel 4, mais toujours plus grande que les autres lunettes car elle incorporera le radar Soli:

Rendu du prototype Pixel 5, recto et verso.

Le front est légèrement plus petit que le Pixel 4 – laissant toujours de la place au système Soli Radar.

J’espère toujours que ce n’est pas le design final.

Vous pensez que c’est mieux en blanc? pic.twitter.com/lOtQkyY5fY

– Jon Prosser (@jon_prosser) 20 février 2020

Si vous pensiez que la conception de la caméra était moche, alors vous feriez mieux de la surmonter. De nos jours, il n’existe pas d’appareil photo génial pour les téléphones et nous devons cesser de nous en soucier. La laideur de l’appareil photo est un compromis que nous pouvons attendre des fabricants de smartphones, qu’il s’agisse d’Apple, de Samsung ou de Google. Ces téléphones prennent de meilleures photos que jamais et peuvent enregistrer des vidéos 4K ou mieux. La conception de la caméra le fait. Ne pas. Matière.

Mais l’avant de ce prototype est assez rebutant par rapport aux autres téléphones 2020. La plupart des vendeurs de smartphones auront de magnifiques téléphones tout écran. Il suffit de regarder le Galaxy S20 ou le design rumeur de OnePlus 8. Même l’encoche de l’iPhone est incroyable par rapport à ce prototype Pixel 5. Cela n’aide pas non plus que le Pixel 5 soit doté d’une lunette inférieure plus petite que la lunette supérieure, mais toujours nettement plus grande que les lunettes latérales.

Alors que Prosser a insisté sur le fait que ce n’est qu’un des trois prototypes actuellement en cours chez Google, il a fait référence à la conception de la caméra arrière. Je ne serais pas surpris si tous les prototypes partagent une conception d’écran similaire. Encore une fois, c’est la puce Motion Sense qui est à blâmer car elle doit être placée en haut du téléphone parce que le radar est impliqué dans le processus de déverrouillage du visage 3D. Cela dit, l’expérience serait tout aussi rapide et sécurisée sans elle. Cependant, la puce Soli est là pour rester, du moins selon Android 11, ce qui signifie qu’il faudra peut-être un certain temps avant de voir un design Pixel tout écran que nous pouvons apprécier.

