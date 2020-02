Le réseau 5G de Verizon vient de réaliser un transfert de données ultra-rapide de 4,2 Gbit / s – .

La transition de la 4G LTE à la 5G va être progressive, mais il est difficile de ne pas être enthousiasmé par la vitesse à laquelle tous nos appareils seront rapides une fois que la technologie sera largement disponible. Verizon a déjà déployé son réseau 5G dans une poignée de villes à travers les États-Unis, et bien que le réseau ne soit accessible que dans certaines zones de ces villes, le transporteur a effectué des tests réguliers pour montrer à quel point la différence 5G fera la différence.

Parlant de tests, Verizon a annoncé mardi avoir atteint des vitesses de pointe de 4,2 gigabits par seconde sur son réseau 5G en direct pour la première fois en utilisant l’agrégation de porteuses, qui «combine plusieurs canaux de spectre pour fournir une plus grande efficacité pour les sessions de données transmettant sur le sans fil réseau.”

Verizon, Samsung, Motorola et Qualcomm se sont associés pour combiner huit canaux de spectre mmWave afin d’atteindre ces vitesses sans précédent sur le prochain fleuron de Motorola.

Voici ce qu’Adam Koeppe, vice-président directeur de la planification technologique chez Verizon, a dit à propos du test:

Nous continuons à étendre notre réseau 5G ultra large bande, conçu pour permettre des expériences uniques et transformatrices pour nos clients. Nous commençons seulement à gratter la surface de ce que la 5G peut faire, comme le montre ce dernier jalon.

Nous continuons à innover et à introduire des technologies avancées sur notre réseau 5G qui nous aideront à atteindre des capacités mobiles jamais vues auparavant et à créer de nouveaux cas d’utilisation passionnants à travers le paysage des consommateurs et des entreprises. Grâce à l’agrégation de porteuses 5G, nous sommes en mesure d’atteindre des vitesses mobiles sans précédent et de donner vie à la bande passante massive disponible avec le spectre mmWave.

Verizon dit que le test a été effectué au Texas en utilisant un site de cellules commerciales de réseau, agrégeant 800 MHz de spectre de bande de 28 GHz en utilisant l’unité d’accès 5G NR 28 Ghz de Samsung Network. Le téléphone Motorola sans nom utilisé pour le test est alimenté par le chipset Snapdragon 865 de Qualcomm et le système Modem-RF Snapdragon X55 5G. Ce ne sont peut-être pas les vitesses les plus rapides jamais enregistrées sur un réseau 5G, mais voir Verizon atteindre un jalon impressionnant sur un réseau en direct montre à quel point le transporteur a progressé en moins d’un an.

