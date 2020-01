Le retard de Cyberpunk 2077 défendu par le directeur de God Of War

Répondre aux rumeurs sur Cyberpunk 2077Le retard étant dû à des problèmes avec la génération de console actuelle, le directeur de God of War, Cory Barlog, est venu à la défense du développeur CD Projekt Red. C’est toujours captivant lorsque les développeurs tirent le rideau sur le processus compliqué de développement de jeux pour aider les joueurs et les critiques à comprendre à quoi cela ressemble vraiment, et le soutien de Barlog à l’équipe Cyberpunk 2077 est aussi sain qu’informatif.

Cyberpunk 2077 a été l’un des nombreux retards de jeu très médiatisés qui ont débuté 2020, sa date de lancement ayant été repoussée d’avril à septembre. Après que la poussière se soit un peu dissipée, des rumeurs ont fait surface que la main de CD Projekt Red était essentiellement contrainte par les strictes limitations matérielles de la PS4 et de la Xbox One. Bien sûr, il n’y a probablement aucune excuse ou explication qui pourrait apaiser la déception collective des joueurs maintenant que l’acte a déjà été fait. Cette justification particulière, ainsi que la raison invoquée par CD Projekt Red pour que le jeu nécessite un polissage et une correction de bogues, a tout de même beaucoup de sens. Il y a des efforts croissants au sein de l’industrie pour combler l’écart entre les générations, et le développement ne devient plus difficile avec chaque plate-forme qui est ajoutée à la pile.

Barlog, le directeur créatif franc du légendaire studio Santa Monica de Sony, a plaidé pour le retard de Cyberpunk 2077 sur Twitter peu de temps après la diffusion des rumeurs de la génération actuelle. Son fil de discussion initial abordait les problèmes rencontrés par les développeurs lors de la dernière partie de la production d’un jeu, expliquant que “CHAQUE jeu fonctionne mal” avant l’optimisation spécifique à la plate-forme. Ouvrant sur l’une des réalités les plus simples du développement, Barlog l’a dit clairement lors du partage: “LES JEUX SONT TRÈS LAISSÉS, PENDANT LONGTEMPS, JUSQU’À CE QU’ILS NE SOIENT PAS”, ce moment étant normalement “presque à la fin”. En dépit d’être un vétéran de l’industrie avec une expérience considérable de l’AAA à son actif qui connaît probablement mieux que la plupart ce qui précède, Barlog a reporté à d’autres développeurs de peser si leurs expériences ont différé.

En ce qui concerne son raisonnement, Barlog a cité “le niveau de complexité et de pièces en mouvement absolument banales des bananes” que les joueurs en sont venus à attendre du médium, les titres en cours de développement étant “des gaines collées” que les équipes déversent dans leur cœur et dans leur âme. dans l’espoir que le produit final vaudra la peine d’être expédié – et encore moins à temps. “Parfois, nous réussissons (la plupart du temps). Parfois, nous ne le faisons pas”, a-t-il expliqué, rassurant les autres développeurs sur le fait qu’il n’y a “RIEN de honteux ou de néfaste” qu’un jeu soit dans un état approximatif tout au long du développement. Répondant dans un tweet séparé à un commentaire suggérant que CD Projekt Red aurait dû supprimer complètement les versions actuelles, Barlog a précisé qu’il n’avait “aucune idée” de ce qui sera ou devrait être fait, ainsi que “d’un choix comme celui-ci peut sembler simple “mais n’est pas aussi simple que” actionner un interrupteur “. Surtout, il dit que le travail sur Cyberpunk 2077 devrait se poursuivre jusqu’à ce qu’ils “sentent [sic] terminé.”

Bien que Barlog dépeigne l’image du développement de jeux loin d’être aussi sexy que les fruits de son travail, il a absolument raison. Son dernier point devrait être observé de près dans une industrie en proie à des pratiques de crise malsaines. Crunch n’est employé nulle part plus que dans la dernière étape d’un cycle de développement, et de courts retards comme Cyberpunk 2077ont tendance à exacerber les périodes de crise plutôt qu’à les alléger. En conséquence, quiconque préfère explorer la métropole sombre et dense de Night City plus tôt que de laisser CD Projekt Red terminer le jeu à son rythme devrait réfléchir à ce que quelques mois pourraient vraiment coûter.

