le retour de Clementine taquiné par le créateur de la bande dessinée

Les fans qui ont pris le récent one-shot de Les morts qui marchent: Negan Lives a reçu un message intéressant à la fin du numéro. La bande dessinée, qui est sortie la semaine dernière, proposait une allusion au retour possible d’un personnage extrêmement populaire: Clémentine de la série de jeux vidéo Telltale.

La bande dessinée Walking Dead de Robert Kirkman et Charlie Adlard a connu une fin surprenante l’année dernière. Cependant, Kirkman et Adlard se sont associés pour un one-shot Negan qui soutenait les magasins de bandes dessinées. Bien que cette histoire se concentre sur le méchant Negan, le livre présente un post-scriptum de Kirkman, qui écrit qu’il espère que les lecteurs apprécieront le retour surprise de la série. Il a terminé la note avec les mots «P.S. Clementine Lives».

Clémentine était le principal protagoniste de la série de jeux vidéo Telltale Games The Walking Dead. Dans la première des quatre saisons, Clementine est d’abord trouvée par Lee Everett seule et se cachant après que ses parents aient quitté la ville juste avant l’apocalypse zombie. Lee et Clementine se lient, alors qu’ils trouvent un autre groupe de survivants à rejoindre. À la fin de la dernière saison, elle est apparue vivante à Ericson, bien que sa jambe soit amputée après avoir été mordue par une marchette. Son histoire semblait avoir atteint une conclusion, cependant, le voyage de Clémentine n’a jamais fait partie des bandes dessinées. Donc, pour Kirkman d’abandonner son nom est assez excitant pour les fans de la série Telltale et des bandes dessinées.

«P.S. Clementine Lives» pourrait signifier deux ou trois choses différentes. Tout d’abord, Kirkman pourrait simplement s’amuser et être littéral, que Clémentine survit en fait à l’apocalypse zombie. Cependant, ce qui est plus probable, c’est que Kirkman taquine une future bande dessinée à un coup avec Clémentine. C’est quelque chose qu’il a déjà fait, car le dernier numéro de The Walking Dead comportait un texte similaire dans « P.S. Negan Lives ». Un peu plus tard, Negan a joué dans son propre one-shot post-Walking Dead. Ce serait extrêmement excitant de voir Kirkman faire son propre tour sur Clementine, car il n’a pas eu la chance de l’écrire car il n’était pas l’un des auteurs des excellents jeux Telltale.

Les fans accueilleraient certainement plus Clémentine. Alors qu’ils auraient pu s’attendre à la voir dans une future spin-off ou suite de jeu vidéo, si elle se présente dans un Les morts ambulants bande dessinée par Kirkman, les fans sont pour un traitement spécial. Jusqu’à ce que davantage de nouvelles tombent, tous les lecteurs et les joueurs peuvent faire est de spéculer sur la suite de l’histoire de Clementine.

