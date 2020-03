Le réveil des enfants dans la salle arrive en Amazonie avec le casting original

Amazon Prime Video annonce un Les enfants dans la salle redémarrer, avec la distribution originale entière de retour. La plupart des services de streaming à venir ont leurs propres plans pour faire revivre d’anciens films et émissions de télévision. HBO Max publie un épisode de revival Friends en plus de son redémarrage Gossip Girl. Disney + a plusieurs remakes de films en cours en plus du redémarrage de Lizzie McGuire à moins qu’il ne passe à Hulu. Peacock travaille actuellement sur les redémarrages de Saved By the Bell et Punky Brewster. Les services de streaming actuels ressentent donc le besoin de suivre.

The Kids in the Hall est une émission d’esquisse canadienne diffusée sur CBC de 1985 à 1995. L’émission à succès a également fait son chemin jusqu’à la télévision américaine sur CBS, HBO et Comedy Central. Le spectacle était réputé pour ses personnages loufoques comme Chicken Lady, Idiot Boy, the Ax Murderer et Headcrusher. Le nom du groupe proviendrait d’une ligne que le célèbre dessinateur de BD Sid Caesar lancerait. Lorsqu’une blague tombait à plat, il affirmait que «les enfants dans la salle», également connus sous le nom de jeunes écrivains inexpérimentés du studio, l’avaient écrite.

Selon Deadline, tous les membres de la distribution d’origine, y compris Dave Foley, Kevin McDonald, Bruce McCulloch, Mark McKinney et Scott Thompson, reviendront pour le redémarrage. Lorne Michaels de Saturday Night Live devrait produire le redémarrage avec la société de production canadienne Project 10. Les humoristes esquissages prévoient d’enregistrer huit nouveaux épisodes pour la série tout en reprenant tous les personnages préférés de leurs fans. Michaels est confiant que l’équipe de comédie et ses personnages se traduiront bien aujourd’hui même s’ils ont environ 30 ans. «Même après 30 ans, The Kids in the Hall a conservé son éclat et son originalité. Nous sommes heureux de rapporter tous les ‘Kids’ originaux de la nouvelle série », a déclaré le producteur de SNL.

Le redémarrage de Kids in the Hall sera la première série originale canadienne d’Amazon Prime. Amazon est fier d’élargir sa base et de travailler pour la première fois avec une société de production canadienne. Cependant, The Kids in the Hall n’est pas le premier Amazon Original à tourner au Canada. Les Boys, Jack Ryan de Tom Clancy et The Expanse ont tous été tournés sur du gazon canadien. James Farrell, vice-président de International Originals pour Amazon Studios, accueille la nouvelle série à bras ouverts, déclarant: “The Kids in the Hall est un spectacle emblématique avec une base de fans profondément enracinée. Plusieurs de nos tubes mondiaux ont été tournés au Canada. et nous sommes impatients de poursuivre notre travail avec des producteurs talentueux et des équipes d’équipage à travers le pays pour apporter cette série à nos membres Prime à travers le monde. »

Alors que le nombre de redémarrages commence à devenir fastidieux, Les enfants dans la salle est l’une des tentatives les plus rafraîchissantes. Le groupe de croquis présentera de nouveaux matériaux et il sera intéressant de voir comment les personnages classiques seront appliqués à l’écriture contemporaine. De plus, le sketch est un art qui est rarement représenté dans les médias, donc toute opportunité de le présenter est la bienvenue. Les fans de comédie devront garder les yeux ouverts pour les mises à jour au fur et à mesure du développement du projet.

