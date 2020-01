Le rival du Galaxy S20 de Huawei pourrait être le produit phare le moins cher de l’année – .

Samsung peut être parmi les premiers fournisseurs de smartphones à lancer de nouveaux combinés en février, mais les Galaxy S20 et Z Flip ne sont que deux des combinés haut de gamme qui devraient être lancés au premier semestre. Certains des plus grands rivaux de Samsung dévoileront leurs nouveaux appareils quelques semaines plus tard au MWC en Espagne, tandis que le plus important rival d’Android, Samsung, Huawei, lancera son produit phare à un moment donné en mars.

Huawei est désormais le deuxième plus grand fournisseur de téléphones au monde, derrière Samsung et devant Apple. L’interdiction américaine a peut-être affecté les opérations de Huawei l’année dernière, mais la société a quand même réussi à vendre plus de téléphones qu’en 2018, à environ 240 millions, selon les dernières estimations. La série P40 sera le premier produit phare de Huawei cette année, et rivalisera avec le Galaxy S20 et tous les autres produits phares issus du MWC. Le P40 Pro sera la meilleure version de la nouvelle série, mais aucun des modèles P40 ne sera livré avec des services Google à bord. Cependant, Huawei pourrait avoir une excellente astuce pour compenser ce manque de services Google.

Si cette rumeur est correcte, la série P40 aura un prix inférieur à son prédécesseur. Un leaker, via GizChina, a déclaré à Twitter que les prix du P40 seraient inférieurs à ceux attendus:

Le P30 et le P30 Pro coûtent 799 € (882 $) et 999 € (1103 $) en Europe, tout comme les autres smartphones haut de gamme. Mais le P40 pourrait commencer à 599 € (661 $), selon le bailleur. Cela signifierait que le P40 Pro pourrait également être beaucoup moins cher que prévu.

Cette décision peut sembler invraisemblable, étant donné que Samsung devrait légèrement augmenter ses prix pour la gamme Galaxy S20 cette année. Mais, encore une fois, Huwaei doit lancer ces téléphones sur les marchés occidentaux sans aucun service Google à bord. Une expérience Android sans aucune des applications de Google à bord sera une vente particulièrement difficile en Europe, aux États-Unis et sur d’autres marchés. Cela pourrait être une raison suffisante pour que Huawei baisse les prix dans ces régions, au moins jusqu’à ce qu’il soit en mesure de remplacer ces applications Google par des alternatives décentes.

Si cette rumeur est exacte, Huawei pourrait finir par vendre les téléphones Android phares les moins chers de l’année sur les marchés occidentaux. C’est quelque chose que nous attendons souvent d’un autre fabricant de smartphones chinois, OnePlus, qui vend des combinés phares pour beaucoup moins cher que ce que Samsung ou Apple sont en mesure de fournir.

Nous devrons attendre mars au MWC 2020 pour voir si cette rumeur se prolonge.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.