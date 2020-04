Le rival Zoom de Google, Meet, est désormais gratuit pour tous – .

Google a annoncé mercredi que son nouvel outil de visioconférence, Google Meet, sera disponible gratuitement pour toute personne possédant une adresse Gmail.

La version premium de Meet sera déployée pour tous les titulaires de compte Gmail dans les prochaines semaines.

Les utilisateurs pourront profiter d’appels vidéo sécurisés et illimités jusqu’au 30 septembre. La limite habituelle pour les vidéoconférences gratuites sur Meet est de 60 minutes.

La vidéoconférence est l’une des tendances de 2020, et tout cela en raison de la principale tendance de l’année, la nouvelle pandémie de coronavirus. Des milliards de personnes pratiquent actuellement une sorte de distanciation sociale, ce qui implique plus que jamais d’utiliser des applications de chat vidéo. Ceux qui ont la chance de pouvoir travailler ou étudier à domicile doivent compter sur des applications de chat vidéo à des fins professionnelles. Et tout le monde utilise les mêmes applications pour rester en contact avec ses amis et sa famille maintenant que les réunions en face à face ne sont pas possibles.

Zoom est rapidement devenu l’application de chat vidéo incontournable. Il fonctionne sur toutes sortes d’appareils, il prend en charge de nombreuses personnes et vous permet de partager facilement l’écran de votre ordinateur. Mais, comme de plus en plus de gens ont utilisé Zoom, il a été rapidement découvert que l’application avait divers problèmes de confidentialité et de sécurité qui devaient être résolus. Plusieurs concurrents ont émergé, cherchant à voler des parts de marché à Zoom, y compris les produits de Facebook et de Google. Et Google Meet premium est accessible gratuitement à tous.

Google a renommé les utilisateurs de Hangouts pour G Suite en Google Meet et a mis à jour l’application de vidéoconférence pour répliquer certaines des fonctionnalités de Zoom. Meet, cependant, n’était pas accessible à tous les titulaires de compte Google. Cela change aujourd’hui, car Google vient d’annoncer que Google Meet premium sera disponible gratuitement pour tous ceux qui recherchent une application de chat vidéo.

«Nous avons investi des années pour faire de Meet une solution de visioconférence sécurisée et fiable à laquelle les écoles, les gouvernements et les entreprises du monde entier font confiance, et ces derniers mois, nous avons accéléré la publication des fonctionnalités les plus demandées pour la rendre encore plus utile. “, A déclaré le vice-président de Google, Javier Soltero, dans le blog.

Google Meet sera accessible en mai à toute personne possédant une adresse Gmail, a-t-il déclaré. Le déploiement sera progressif, vous devriez donc commencer à voir bientôt un onglet Meet dans Gmail – il est déjà là si vous êtes un abonné G Suite payant. Tout ce que vous avez à faire pour y accéder est de créer une adresse Gmail si vous n’en avez pas déjà une.

Les chats vidéo Meet gratuits seront limités à 60 minutes, mais la règle ne sera pas appliquée avant le 30 septembre. Les fonctionnalités G Suite Essential, y compris les numéros de téléphone d’appel, les réunions plus importantes et les enregistrements de réunions, seront disponibles gratuitement pour les groupes et les équipes jusqu’à la même date.

Outre G Suite, Meet est également inclus dans G Suite pour l’éducation, et vous utilisez peut-être l’application pour l’enseignement à domicile.

Soltero a également déclaré que le pic d’utilisation quotidienne de Meet avait augmenté de 30 fois depuis janvier, l’application hébergeant 3 milliards de minutes de visioconférences et ajoutant 3 millions de nouveaux utilisateurs chaque jour. La semaine dernière, les participants à la réunion quotidienne de Meet ont dépassé les 100 millions, indique le rapport.

L’exécutif a rappelé aux utilisateurs que Meet est construit avec de solides protections de sécurité en place, un succès évident chez Zoom et d’autres produits concurrents:

Nous fournissons un ensemble solide de contrôles de l’hôte, tels que la possibilité d’admettre ou de refuser l’entrée à une réunion, et de désactiver ou de supprimer les participants, si nécessaire.

Nous n’autorisons pas les utilisateurs anonymes (c’est-à-dire sans compte Google) à participer à des réunions créées par des comptes individuels.

Les codes de réunion sont complexes par défaut et donc résistants à la «supposition» par force brute.

Les visioconférences Meet sont cryptées en transit et tous les enregistrements stockés dans Google Drive sont cryptés en transit et au repos.

Nous n’avons pas besoin de plugins pour utiliser Meet sur le Web. Il fonctionne entièrement dans Chrome et d’autres navigateurs modernes, il est donc moins vulnérable aux menaces de sécurité.

Sur mobile, nous avons dédié des applications Google Meet dans l’App Store d’Apple et Google Play Store.

Les utilisateurs de Meet peuvent inscrire leur compte dans le programme de protection avancée de Google, nos protections les plus solides disponibles contre le phishing et le piratage de compte.

Google Cloud subit régulièrement des audits de sécurité et de confidentialité rigoureux pour tous ses services. Nos certifications de conformité mondiales peuvent aider à soutenir les exigences réglementaires telles que le GDPR et HIPAA, ainsi que COPPA et FERPA pour l’éducation.

Vos données Meet ne sont pas utilisées à des fins publicitaires et nous ne vendons pas vos données à des tiers.

