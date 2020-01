Le robot qui fait 300 pizzas par heure

Un regard simple sur supermarché du coin sert à vérifier combien l’alimentation a évolué. Non seulement il y a plus de produits disponibles, mais nous avons déjà trouvé une variété de plats préparés Il suffit de se réchauffer et c’est tout. Ne sachant pas cuisiner Ce n’est plus aussi grave qu’il y a quelques décennies.

Et parmi les nombreuses combinaisons qui existent, la pizza est l’un des plats relativement complexes que nous pouvons trouver aujourd’hui dans des sections surgelées avec de nombreuses variantes et marques Ils les vendent. Préparé à chauffer et à manger.

Manger de la pizza ne nécessite plus emménager au restaurant Ne le demandez même pas à la maison. Retirez la pizza de sa boîte en carton et mettre au four, de quoi manger une pizza qui répond aux exigences minimales de tout amateur de ce plat universel. Même si vous le chauffez au micro-ondes, ce sera bon.

La question à un million de dollars est la suivante: comment sont fabriquées ces pizzas? Si vous avez déjà vu des programmes comme ça On le fait comme ça de Discovery Channel, How It’s Made in the original, dans plusieurs épisodes, montre comment ils sont fabriqués à partir de biscuits et de glaces, de lasagnes ou de pizzas précuites. Et le processus a été automatisé à tel point que le niveau de spécialisation de chaque composant de chaîne de montage est surprenant.

La pizzaiolo

Servez cette introduction pour parler d’une pizzaiolo qui a présenté la startup Picnic dans le passé CES 2020. Cette société, basée à Seattle, aux États-Unis, permet de fabriquer jusqu’à 300 pizzas de manière entièrement automatique.

La phrase Food Made Easy apparaît sur son site Internet, et c’est précisément ce à quoi cette entreprise se consacre à travers des machines spécialisées. Votre machine ou robot le plus moderne est contrôlé directement depuis une tablette. Vous avez juste à choisir des ingrédients et d’autres variables Comment faites-vous lorsque vous commandez une pizza à la maison? La machine fera le reste.

Quant à son efficacité, elle ne laisse aucun doute. Comme nous l’avons dit, ses créateurs disent qu’il est capable de fabriquer 300 pizzas par heure de 12 pouces (environ 30 centimètres). Et environ 180 pizzas de 18 pouces (environ 46 centimètres) pour les plus affamés.

Comme on peut le voir sur leur site internet, la pâte est faite précédemment. La machine est chargée de déplacer cette masse à travers une courroie et ajouter les ingrédients, que ce soit du fromage, de la tomate, de la viande et / ou des légumes … Une fois terminé, nous avons une pizza préparée à laquelle il manque juste de cuisson.

En bref, ce robot est responsable de la préparation des pizzas, puis de les faire cuire séparément. La préparation de la pâte doit être effectuée préalablement et la cuisson ultérieure, mais tous le processus d’élaboration La machine le fait à partir des ingrédients que nous ajoutons à chaque diffuseur. La sauce tomate, par exemple, est étalée sur une pizza avec un tube en plastique. Le fromage à rayures est fait avec un petite bande transporteuse et quelques pinceaux qui l’empêchent de se répandre hors de la pizza. Enfin, des éléments comme le pepperoni ont leur propre couteau.

Plus de robots à pizza

Le pizzaiolo de Pique-nique que vous pouvez trouver sur son site officiel n’est pas le premier et ne sera sûrement pas le dernier. De plus, bien que cette machine se limite à préparer des pizzas pour une cuisson ultérieure, il existe depuis des années une technologie qui couvrir tous les fronts de la fabrication de pizza.

Un exemple est connu sous le nom de Machine intelligente, un distributeur de pizza fabriqué en France et qui prend en charge l’ensemble du processus de fabrication. Plus précisément, il vous permet de créer près de 100 types de pizzas différentes, froides ou chaudes. Et la meilleure partie est que cette pizzaiolo vous sert une pizza en 3 minutes déjà cuit. Il suffit de payer et de manger.

Votre fabricant, Pizza intelligente, propose actuellement deux modèles différents. Un avec un four et un avec deux. La première sert jusqu’à 64 pizzas, et l’autre a une capacité allant jusqu’à 96. Derrière Smart Pizza se trouve la société française API technique, ce qui permet entre autres de créer des machines qui font des robots de cuisine professionnels. En plus de Smart Pizza, ils ont Baguette intelligente, qui, comme son nom l’indique, vous permet d’acheter du pain frais.

Et depuis l’Italie ça nous arrive Let’s Pizza, un distributeur de pizza qui prend en charge l’intégralité du processus de fabrication et a été conçu par un Italien, Claudio Torghele. Aujourd’hui, nous pouvons trouver des machines Let’s Pizza en Allemagne, au Royaume-Uni et en Italie, et entre autres, cela permet acheter une pizza fraîchement cuite en 3 minutes La machine est prête à créer 100 pizzas et, selon les responsables, les ingrédients sont préparés pour pas gaspiller Pas de nourriture pendant la fabrication.