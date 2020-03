le roi incontesté du paysage Android

OPPO FIND X2 PRO critique

2020 était l’année où les fabricants de smartphones se défiaient les uns les autres avec l’innovation et les fiches techniques étaient connues depuis la sortie du Galaxy S20 Ultra. Mais après les tests OPPO Find X2 Pro, nous pouvons dire que c’est peut-être le meilleur appareil Android sur le marché. Évidemment, le prix est légèrement retouché à la hausse par rapport au passé du fabricant chinois, mais un plus grand soin dans la qualité de la construction, dans les détails, dans les finitions, et dans le logiciel et les caméras en font le appareil presque parfait.

Nous parlons d’un smartphone qui doit être comparé à des appareils tels que le Galaxy S20 Ultra mais, non seulement il coûte 200 euros de moins, le Find X2 Pro a également une série de goodies qui manquent sur le haut de la gamme Samsung. Un par-dessus tout? Ce téléphone dispose d’un écran avec une résolution QhD + et un taux de rafraîchissement de 120 Hz!

Description de l’appareil

OPPO Find X2 Pro est un grand appareil avec un écran de 6,7 “ et peut-être du point de vue de la conception, cela ne frappe pas immédiatement l’œil de l’acheteur potentiel. Cependant, la qualité de construction et l’attention portée aux petits détails vous feront immédiatement comprendre que vous avez un article vraiment premium.

La couleur cuir orange est peut-être plus adaptée à un public féminin, mais nous l’avons beaucoup aimé. Dans un panorama du début 2020 un peu rare, OPPO Find X2 Pro est une heureuse confirmation du design déjà vu sur d’autres appareils du constructeur chinois. Sur la couverture arrière se trouve un bloc de caméra de feux de circulation très important en haut à gauche qui, s’il est utilisé sur une surface plane, se fait sentir. Mais les meilleures performances doivent parfois compromettre, et nous vous assurons que ce que le Find X2 Pro démontre est difficilement trouvé sur d’autres appareils.

Selon la tendance 2020, cet OPPO n’a pas non plus de prise audio 3,5 mm sur le côté court et bas, mais il y aura de la place pour le port USB de type C, le haut-parleur du système et le chariot SIM. La bascule de volume est positionnée sur le corps à gauche, tandis que sur le côté droit se trouve le bouton d’alimentation marqué d’une finition verte.

Affichage et matériel

Si vous avez regardé notre revue vidéo, vous constaterez que jeL’affichage de OPPO Find X2 Pro est vraiment incurvé, aller à l’encontre de la tendance de ce que Samsung a fait ces derniers mois. Mais si sur d’autres appareils tels que le Mate 30, nous avons trouvé des contacts involontaires sur les côtés arrondis de l’écran, le Le logiciel OPPO nous a vraiment surpris en évitant ces problèmes.

Mais parlons de l’affichage de ce smartphone haut de gamme, car il n’y a rien qui puisse différer dans le panneau Find X2 Pro par rapport à ceux des marques décidément plus chères sur le marché. C’est vrai que cet appareil n’est certainement pas bon marché mais nous pouvons vous assurer que le premier impact de cet affichage était incroyable. Le fait qu’il soit complètement sans frontières passe presque à l’arrière-plan, car nous serons ravis par la beauté d’un panneau AMOLED vraiment exceptionnel. Et le fait que la résolution QHD + maximale soit exploitable à 120 Hz est unique sur le marché actuel, avec une sensibilité et une réactivité au toucher vraiment améliorées.

La note que nous pouvons donner à l’affichage? Sans aucun doute un 10: pour les couleurs, la luminosité, la vue sous sources lumineuses directes, ce sera pour plus de 500 ppp et 1200 Nits. Bref, nous avons devant nous un panel vraiment fantastique.

Déverrouillage et fonctions logicielles

L’affichage n’aurait aucune continuité s’il n’y avait pas ce petit trou en haut à gauche qui abrite la caméra avant. Capteur qui offre également déverrouillage avec le Face ID le plus rapide que nous ayons jamais essayé dans le monde Android: seul OnePlus 7T Pro peut le suivre. Cependant, le capteur d’empreintes digitales pratique situé sous le panneau reste.

Si nous devons vraiment trouver une taupe sur cet OPPO, Find X2 Pro est du côté logiciel, car le bord inférieur droit du panneau où l’on trouve généralement l’icône d’enregistrement des voyelles sur Whatsapp n’est pas particulièrement sensible. C’est probablement un signe que le logiciel ColorS est encore immature et a besoin de mises à jour supplémentaires, nous admettons donc toute circonstance atténuante.

ColorS 7.1 basé sur Android 10 est le dernier effort d’OPPO introduit sur le Find X2 Pro, et la volonté du fabricant d’occidentaliser leurs smartphones pour conquérir le marché européen est immédiatement évidente dès la première utilisation. L’interface a été complètement revue: il est renversé dans une sauce minimale, perdant peut-être une fonction propriétaire utile pour se rapprocher de l’essentialité d’un Android Stock. Cependant, dans le menu des paramètres, nous pouvons modifier tout type de paramètre, même ceux réservés aux développeurs.

En parlant de la profondeur du logiciel, il faudrait un autre examen, mais nous tenons à souligner que le mode sombre du téléphone est vraiment excellent.

Secteur matériel et photographie

De toute évidence, le dernier processeur prend soin de déplacer tant de beauté Qualcomm Snapdragon 865, pris en charge par 12 Go de RAM et 512 Go Stockage interne UFS 3.0. Inutile de vous parler du fait que dans cette configuration le smartphone passe d’une bombe, et se déplacer dans les menus et à travers les différentes applis est un vrai plaisir. Jamais notre critique n’a accusé une quelconque indécision ou ralentissement.

En plus des écrans et du matériel, le point fort d’OPPO Find X2 Pro est le secteur photographique. À l’arrière, nous trouverons un capteur principal de 48 MP, un autre capteur grand angle de 48 MP et un périscope qui permet des zooms jusqu’à 60x. Si le portail DXOMARK a donné le score le plus élevé jamais attribué à un groupe de caméras, il y aura une raison, et nous confirmons en fait qu’il s’agit du meilleur package de capteurs jamais testé sur un smartphone!

Les clichés sont excellents dans toutes les conditions: vous n’avez pas à vous soucier de la gamme de couleurs, de la balance des blancs ou même du rétro-éclairage, tandis que la nuit, il a cet équipement supplémentaire que les autres smartphones n’ont pas. Un secteur à la hauteur de la fiabilité de la série Samsung S, dont le seul inconvénient réside dans le périscope qui, s’il est utilisé jusqu’à 60x, aura une qualité nettement inférieure.

Le mode portrait est doux et agréable, même si la caméra frontale n’atteint pas le haut de celle de la façade arrière. Enfin, une chose qui nous a vraiment étonné est la stabilisation dans les vidéos. Je n’ai jamais rien vu de tel.

Autonomie et autres fonctionnalités

Avant de parler d’autonomie, nous aimerions passer quatre mots en faveur de l’excellence de la partie téléphone d’OPPO Find X2 Pro. Il nous arrive de tester de nombreux smartphones et cette fois nous avons trouvé un changement rapide de cellule et un meilleur signal capté que les autres appareils. Le son du haut-parleur et de la capsule est vraiment excellent.

En parlant de capacité de batterie, tellement de puissance combiné avec une utilisation du stress avec 8 e-mails push et les applications sociales que nous utilisons tous les jours, n’a pas permis au téléphone d’arriver le soir. Donc, si vous êtes un vrai geek comme nous, la batterie de 4260 mAh n’est peut-être pas suffisante, mais La charge rapide 65 V Super VOC vous permettra d’avoir de 0 à 100% d’autonomie en seulement 38 minutes!

conclusions

Arrivant à la fin de cette longue discussion, que OPPO Find X2 Pro méritait certainement, nous pouvons dire que cette c’est le smartphone à battre actuellement. Si la référence est le Galaxy S20 Ultra, il est clairement supérieur, également pour le prix. L’amélioration du logiciel a été incroyable et ne nécessite que quelques petites astuces, alors que pour le reste nous n’avons rien à redire. En Italie, le Find X2 Pro arrivera officiellement le 8 mai 2020 à 1 199 euros dans la seule configuration disponible 12/512 Go.

Oppo Find X2 Pro

1 199 euros

Qualité de construction et matériaux

10,0 / 10

pro

Affichage QHD + à 120 Hz

Caméras à battre

Construire la qualité

Identifiant du visage

Stabilisation vidéo

contre

autonomie

Logiciels inexacts