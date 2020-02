Le Royaume-Uni verra un nombre record de nouvelles entreprises cette année

Vous prévoyez de démarrer une entreprise cette année? Vous n’êtes pas seul, car de nouvelles recherches commandées par Intuit QuickBooks ont révélé une augmentation de 30% du nombre de personnes au Royaume-Uni qui envisagent de créer une entreprise ou de s’inscrire en tant que travailleur indépendant en 2020.

Selon les données de Companies House, 1,4 million d’inscriptions de sociétés à responsabilité limitée ou d’indépendants ont été remplies en 2019 et ce chiffre est passé à 1,8 million de nouvelles inscriptions cette année.

La recherche indépendante d’Intuit QuickBooks sur 2 500 personnes a également identifié un certain nombre d’autres indicateurs de confiance parmi les entrepreneurs en phase de démarrage.

Les recherches de l’entreprise ont révélé que 10% des travailleurs indépendants prévoient de mettre leur premier employé sur la liste de paie, 23% des propriétaires d’entreprise sont susceptibles de passer de la table de la cuisine aux locaux pour la première fois, 35% des propriétaires d’entreprise établis prévoient d’embaucher chez au moins une nouvelle personne et 21 pour cent des propriétaires d’entreprise sont susceptibles d’apporter des fonds externes pour la première fois.

Passer à l’étape suivante

Les répondants à la recherche indépendants interrogés par Intuit QuickBooks avaient également un large éventail de préoccupations de bas niveau lorsqu’il s’agit de franchir la prochaine grande étape de leur parcours professionnel.

Ces préoccupations incluaient être en mesure de s’offrir constamment leur salaire (28%), que le nouvel employé soit ou non “ assez bon ” dans son travail (21%), l’incertitude liée au Brexit (18%), la compréhension des réglementations en matière d’emploi et de paie (14%) et se démarquer de la foule des employeurs (13%).

Le vice-président et directeur national du Royaume-Uni chez Intuit QuickBooks, Chris Evans, a fourni des informations supplémentaires sur les résultats des recherches du cabinet, déclarant:

«Nos recherches montrent qu’il y a de l’optimisme à travers le pays, en particulier pour ceux qui souhaitent démarrer ou développer leur propre entreprise. Les petites entreprises sont l’épine dorsale de notre économie – nous devons faire tout notre possible pour les soutenir, les aider à être plus productives et prospères.

«Je m’adresse régulièrement aux propriétaires de petites entreprises à travers le pays, je comprends les défis auxquels ils peuvent être confrontés au quotidien, juste pour rester sur un pied d’égalité. La perspective d’augmenter les ventes ou la main-d’œuvre peut être à la fois excitante et intimidante, surtout si cela signifie s’engager de manière plus responsable ou gérer la paie. Cependant, avec les bons outils numériques et le bon support en place, vous pouvez gérer et développer votre entreprise en toute confiance. »