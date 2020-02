Le RTX de la série 30 aura des cœurs RT avancés

NVIDIA continue de travailler sur Ampère, l’architecture qui donnera vie à la GeForce RTX 30 series, une génération de cartes graphiques qui se produira à GeForce RTX série 20, et cela promet un grand bond en termes de performances.

Nous avons beaucoup parlé de la série GeForce RTX 30 ces dernières semaines grâce aux nombreuses fuites et rumeurs qui ont fait leur apparition. NVIDIA utilisera, en principe, le processus de fabrication à 7 nm, et il est également dit que la société apporte des changements importants au niveau de l’architecture qui affecteront non seulement les moteurs d’ombrage, mais s’étendront également au moteurs de géométrie et de lancer de rayons.

L’objectif est clair: améliorer les performances par rapport à la génération actuelle et sur tous les fronts, mais sans que la consommation ne s’éteigne. C’est là que le processus 7 nm entre en jeu, ainsi que le nouveau design que NVIDIA utilisera à tous les points clés de sa nouvelle génération graphique.

GeForce RTX 30 series: nouveaux noyaux RTX et noyaux de tension redessinés





Une nouvelle filtration s’est approfondie dans les principales nouveautés qu’Ampère apportera au niveau de l’architecture, et la vérité est que nous avons pris quelques surprises. En plus des améliorations que nous avons déjà commentées sur ces informations, NVIDIA façonnera une génération graphique qui sera vraiment prête à travailler de manière optimale avec le lancer de rayons, et qui aura repensé les noyaux tenseurs et un Cache L1 examiné pour offrir des performances supérieures.

Les cœurs RT occuperont un espace beaucoup plus grand sur la puce et auront des optimisations et des améliorations qui leur permettront, en théorie, doubler la performance devant les cœurs RT de la génération actuelle. Intéressant, mais il y a encore plus. À cela, il faut ajouter le nouveau design qui apportera les noyaux tenseurs, dédiés au travail avec l’intelligence artificielle. Il est également question d’une très forte augmentation des performances qui devrait avoir une incidence positive sur la capacité de Technologie DLSS

Il est encore tôt pour tirer des conclusions, mais la vérité est qu’en général, tout a un sens. NVIDIA a opté pour le rendu hybride avec le RTX de la série 20, et il maintiendra cette même stratégie avec le RTX de la série 30, donc l’amélioration des performances au niveau des shaders, de la géométrie, du lancer de rayons et de l’intelligence artificielle serait une décision tout à fait juste.

RT Core Advanced: élément clé de la stratégie NVIDIA

La série GeForce RTX 20 était la RT core debuts (les noyaux tensoriels ont fait leurs débuts avec Volta), et la série GeForce RTX 30 sera utilisée pour présenter ce qui est connu comme “RT Core Advanced”, ou «Noyau RT avancé». Ce pourrait être le nom que NVIDIA utilisera pour promouvoir le lancer de rayons avancé sur ses nouvelles cartes graphiques.

Comme nos lecteurs réguliers s’en souviendront, le lancer de rayons est utilisé aujourd’hui d’une manière assez limitée. Par exemple, Metro: Exodus l’applique à l’éclairage, tandis que Shadow of the Tomb Raider et Battlefield V l’utilisent, respectivement, pour améliorer les ombres et les reflets. Il n’y a qu’un seul titre capable de travailler avec une telle technologie à ces trois niveaux simultanément, Quake 2 RTX, un titre qui part d’une géométrie très basique pour dériver toute la charge de travail du lancer de rayons.

Le résultat est un jeu avec une modélisation des personnages très médiocre, une texturation obsolète et des scénarios vides qui, cependant, semble spectaculaire grâce aux reflets, à l’éclairage et aux ombres généré par le lancer de rayons.

Je pense personnellement que l’arrivée du «RT Core Advanced» marquera la possibilité de Utiliser simultanément le lancer de rayons sur deux éléments ou plus. Par exemple, les ombres et les reflets, ou les reflets et les effets de lumière. Il peut même finir par avoir suffisamment de puissance pour fonctionner avec le lancer de rayons appliqué à ces trois fronts, bien que je ne pense pas que j’y parviendra tout en maintenant des performances optimales, ce serait un énorme saut en très peu de temps.

Il est également possible que NVIDIA choisisse de se limiter, encore une fois, à l’un de ces trois niveaux en échange de offrent des performances beaucoup plus élevées. Nous ne devons pas oublier les améliorations que nous avons pu constater dans la technologie DLSS, un développement très intéressant et potentiel qui n’a pas encore été correctement exploité.

Si tout se passe comme prévu, la présentation d’Ampère, en tant qu’architecture en général, pourrait avoir lieu en mars. Cependant, l’arrivée de la série GeForce RTX 30 ne se produirait pas jusqu’au milieu ou à la fin de cette année. Il est important de se rappeler, en outre, que les RTX de la série 30 arriveront de manière échelonnée, c’est-à-dire que nous verrons d’abord les RTX 3080 et 3080 Ti, et dans les mois suivants les RTX 3070, RTX 3060 et RTX 3050 seront lancés, dans cet ordre.