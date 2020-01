Le RX 5600 XT d’AMD obtient une augmentation de vitesse pour répondre à la grande baisse de prix de RTX 2060 de Nvidia

Nous avons déjà observé que les guerres du GPU semblent se réchauffer au début de 2020, et AMD augmenterait les horloges du RX 5600 XT avant sa sortie imminente, comme contre-attaque contre la récente baisse de prix de Nvidia sur le RTX 2060, ce qui semble indiquer que les lignes de bataille sont bel et bien dessinées.

Suite à l’annonce que Nvidia avait baissé le prix du RTX 2060 à 299 $ (et 275 £ au Royaume-Uni), autour d’une baisse de 15%, nous avons émis l’hypothèse qu’AMD pourrait avoir besoin de revoir le prix du Radeon RX 5600 XT – qui est sur le point de sortir le 21 janvier – car sinon, il semble une proposition de valeur fragile par rapport au 2060.

N’oubliez pas que le 5600 XT visait à sortir la GeForce GTX 1660 Ti, mais avec cette baisse de prix RTX 2060, la carte AMD est à peine moins chère que la 2060 (et peut-être pas moins cher du tout si les fabricants de GPU offrent des remises sur cette dernière, comme EVGA l’a fait lors du lancement récent d’un nouveau modèle).

Cependant, selon un rapport de Videocardz, la réponse d’AMD n’est pas de baisser les prix, mais plutôt de booster les performances du RX 5600 XT juste avant son lancement.

Comment cela sera-t-il réalisé? AMD aurait publié un nouveau BIOS pour les fabricants de GPU, permettant l’augmentation de la TBP (Total Board Power) de 150W à 160W, ce qui signifie qu’il est possible d’augmenter la vitesse d’horloge du 5600 XT, améliorant considérablement les performances.

Ainsi, la carte graphique RX 5600 XT Pulse de Sapphire est désormais cadencée à 1615 MHz (horloge de jeu) et 1750 MHz (horloge boost) selon le site du fabricant, alors qu’auparavant, la carte était révélée avec des horloges de 1560 MHz et 1620 MHz respectivement, pour vous donner une idée du saut ici.

Ce qui est également très intéressant, c’est que l’horloge mémoire est maintenant répertoriée comme 14 Gbps, et encore une fois, elle a été augmentée de 12 Gbps. Soit dit en passant, toutes les autres spécifications de base restent les mêmes.

Changement significatif

Guru 3D signale en outre «des changements importants» au micrologiciel du 5600 XT, qui sont conçus pour bénéficier aux modèles OC (overclockés) du RX 5600 XT, comme le produit Sapphire susmentionné.

Comme Nvidia et AMD réajustent les cartes au milieu de leurs gammes, il y a bien sûr d’autres ramifications, et comme nous l’avons déjà mentionné dans le cas de la réduction de prix RTX 2060, cela remet en question le prix et la valeur relative des produits GTX Turing haut de gamme comme le 1660 Ti.

L’amélioration présumée d’AMD de la puissance du RX 5600 XT soulève une question similaire en termes de savoir si cela pourrait mettre le GPU entrant trop près des performances du RX 5700 pour le confort.

Certes, certains prétendent que cela pourrait être le cas, bien qu’il existe naturellement des contre-arguments. Le RX 5700 offre 8 Go de RAM vidéo et dispose d’un bus mémoire 256 bits plus gros, contre 6 Go et 192 bits pour le 5600 XT.

Naturellement, le prix exact des nouvelles cartes 5600 XT sera également une considération vitale, en termes de lieu exact où des fabricants comme Sapphire pourraient proposer le prix demandé de leurs modèles overclockés haut de gamme.