Le Samsung Galaxy A41 est désormais proche: il a reçu plusieurs certifications

L’un des prochains smartphones de la série Galaxy A 2020 semble approcher de ses débuts officiels sur le marché mobile. Le suivant Samsung Galaxy A41en fait, il a reçu deux certifications importantes, à savoir le Certifications Wi-Fi et Bluetooth SIG.

Le nouveau Galaxy A41 est désormais imminent

Bien que le géant sud-coréen n’ait encore rien révélé d’officiel, nous savons que l’arrivée du prochain Samsung Galaxy A41 c’est vraiment proche. Ces derniers jours, en effet, les rumeurs et les rumeurs sur cet appareil se sont intensifiées. Comme déjà mentionné, ils sont également arrivés aujourd’hui les certifications de la Wi-Fi Alliance et du Bluetooth SIG.

À partir des documents de ces certifications, il est confirmé à bord du nouvel appareil Samsung du système d’exploitation Android 10, Bluetooth version 5.0 et Wi-Fi 802.11a / b / g / n / ac. Le smartphone sera également disponible en version dual sim, étant donné que les numéros de modèle du terminal sont SM-A415F_DSM et SM-A415F_DSN.

Une nouveauté par rapport au passé est la présence sur cet appareil d’un processeur MediaTek, c’est-à-dire SoC MediaTek Helio P95, un processeur 1,70 GHz, couplé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Jusqu’à présent, le géant sud-coréen avait utilisé des processeurs Exynos et Snapdragon, mais jamais un processeur MediaTek. Il n’y aura pas de grande nouvelle du point de vue esthétique. Le nouveau Samsung Galaxy A41 il aura un écran avec une encoche, spécifiquement un Écran Infinity-U. Dans le domaine photographique, nous aurons une triple caméra arrière, mais pour le moment nous ne connaissons pas exactement les capteurs photographiques choisis pour ce modèle.