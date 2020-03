Le Samsung Galaxy A41 est officiel: voici toutes les actualités

Aujourd’hui, le géant sud-coréen Samsung a officiellement dévoilé son nouveau smartphone Galaxy A 2020, le nouveau Samsung Galaxy A41. Analysons quels sont les changements effectués par rapport au passé.

Samsung Galaxy A41: écran Infinity-U et triple caméra arrière

Du point de vue du design, peu de choses ont changé par rapport au précédent Samsung Galaxy A40. À bord du nouveau smartphone de Samsung, nous trouvons un Écran SuperAMOLED Infinity-U avec une diagonale de 6,1 pouces et en résolution FullHD +. Changez légèrement le corps arrière, car ce modèle en a un triple caméra arrière alors que dans le passé, nous avions une double caméra. Au dos on ne retrouve plus de capteur biométrique pour le déverrouillage, puisque ce dernier a été intégré à l’écran.

Un gros changement réside cependant dans le processeur adopté. Le nouveau Samsung Galaxy A41 il est en fait alimenté par le processeur MediaTek Helio P65. Il s’agit d’un SoC octa-core et ici il est pris en charge par des coupures de mémoire égales à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Ensuite, il y a la possibilité d’étendre la mémoire via une carte microSD. La batterie est plutôt de 3500 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Comme déjà mentionné, le secteur photographique est confié à une triple caméra arrière. Plus précisément, nous trouvons ici un capteur photographique principal de 48 mégapixels, un objectif grand angle 8 mégapixels et un capteur 5 mégapixels. Ensuite, il y a le Wi-Fi b / g / n / ac, le port USB Type C, la prise audio pour les écouteurs et Certification IP68.

Pour le moment, la société n’a présenté ce nouveau smartphone qu’au Japon et n’a pas encore communiqué le prix de vente. Nous vous tiendrons au courant dès que les nouvelles de ses débuts en Italie arriveront.