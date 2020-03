Le Samsung Galaxy A41 revient dans l’encoche Infnity-U

Au-delà des téléphones haut de gamme comme leurs nouvelles familles Galaxy S20 ou le Galaxy Z Flip innovant, Samsung a toujours une large gamme de terminaux et d’options pour le milieu de gamme, tels que le Galaxy A41 nouvellement divulgué.

Selon les premiers rendus publiés par le célèbre compte OnLeaks, nous trouverons un téléphone qui va briser la dernière tendance de Samsung avec les caméras perforées Infinity-O pour ramener l’une des encoches classiques sous la forme d’une goutte d’eau, réputée pour la Entreprise coréenne comme Infinity-U, qui abriterait un remarquable Appareil photo avant de 25 mégapixels.

En ce qui concerne le reste de sa conception, l’arrière du Galaxy A41 aura au moins un look plus moderne, ce qui signifie le même étui rectangulaire pour appareil photo que les téléphones Galaxy cette année. Cependant, nous remarquerions un certain recul en n’ayant que trois capteurs, ce qui signifie beaucoup d’espace perdu; même s’il serait apprécié d’inclure un capteur principal de 48 mégapixels.

Donc, le reste des détails du Samsung Galaxy A41 semblent avoir également été avancé par Geekbench, sous le nom de code SM-A415F.

Dans cette liste de spécifications, nous trouverions des détails tels que l’inclusion de Jeu de puces MediaTek Helio P65 huit cœurs, avec des fréquences d’horloge de 1,70 GHz, accompagnés d’une seule option de 4 Go de RAM, Et deux variantes de stockage à choisir entre 64 Go ou 128 Go.

Concernant le logiciel, tout indiquerait la présence d’un système d’exploitation réduit One UI 2.0, basé sur Android 10.

En plus de cette dépense minimale du système, le Galaxy A41 intégrerait une batterie de 3500 mAh Avec une autonomie optimisée, et un système de charge rapide de 15W, qui bien que pas trop rapide, nous permettra d’augmenter sa durée de vie à plus d’un jour.

Pour le moment, aucun de ces détails n’a été officiellement confirmé, bien que tout indique que Samsung préparerait sa présentation très bientôt.