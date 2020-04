Le Samsung Galaxy Book Flex α pourrait arriver sous peu

Samsung est bien connu pour ses smartphones et ses téléviseurs, mais la société est également très présente sur le marché informatique. Cela comprend principalement les PC sous forme d’ordinateurs portables avec Windows OS et également certains Chromebooks. De temps en temps, la société présente de nouveaux produits, tels que le Galaxy Book Flex α (alpha) qu’elle a annoncé en janvier.

À la fin de l’année dernière, Samsung a introduit la technologie d’écran QLED sur le marché des ordinateurs portables avec les débuts de Galaxy Ion et Galaxy Book Flex. Les deux faisaient partie de la gamme d’ordinateurs portables haut de gamme dotés d’un matériel remarquable et étaient principalement destinés aux utilisateurs qui voulaient essayer une nouvelle technologie d’écran.

Samsung pourrait se concentrer sur son nouvel ordinateur portable Galaxy Book QLED

Lors du CES 2020 en janvier, Samsung a dévoilé un nouvel ordinateur portable, le Galaxy Book Flex α (alpha). L’appareil comprend un écran QLED avec un panneau Full HD de 13,3 pouces et un processeur Intel Core de dixième génération. Évidemment, pour réduire le prix, la société a décidé d’adopter “seulement” 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage, en plus de rendre le S Pen optionnel.

Quatre mois après 2020, le Galaxy Book Flex α n’est pas encore sur le marché sauf en Corée du Sud. Si les choses vont bien, le portable fera probablement son apparition sur d’autres marchés, à commencer par les États-Unis. D’une part, cela pourrait être une occasion parfaite pour Samsung de vendre des ordinateurs portables pendant ces périodes de quarantaine.

D’un autre côté, la plupart des gens qui avaient besoin d’un ordinateur portable ont peut-être déjà trouvé une solution et le nouvel ordinateur portable de Samsung avec la technologie QLED peut ne pas être aussi excitant pour les utilisateurs.