Le Samsung Galaxy Fold 2 aurait le tout premier écran en verre pliable

2019 a été l'année où les téléphones pliables sont devenus plus qu'une démonstration de salon, mais à peine. Le Galaxy Fold a été lancé après un retard de plusieurs mois de 2000 $, et il est toujours d'une fragilité troublante. Le Galaxy Fold 2 pourrait être un peu plus robuste. La dernière série de fuites indique que ce pourrait être le premier pliable avec un écran en verre.

Le Galaxy Fold, le nouveau Moto Razr et ce terrible téléphone FlexPai ont tous une chose en commun: des écrans en plastique. Les téléphones Android se sont éloignés des écrans en plastique il y a une décennie, mais ils sont de retour parce que le plastique se plie. En règle générale, le verre ne se plie pas. Mais les règles, comme le verre rigide, sont censées être violées. Diverses entreprises ont essayé de perfectionner le verre flexible qui fonctionnera avec les écrans tactiles, et le Fold 2 pourrait être le premier à l'avoir.

Il peut être confirmé que le Galaxy Fold2 qui a fui il y a peu utilisera pour la première fois au monde un couvercle en verre ultra-mince, remplaçant les matières plastiques. L'écran semble plus plat et présente moins de rides. En fait, c'est le bon matériau de couverture pour les téléphones pliables. pic.twitter.com/BS73BCsA4N

– Univers de glace (@UniverseIce) 24 décembre 2019

Selon le célèbre univers de glace, le Fold 2 aura un "couvercle en verre ultra-mince" au lieu de plastique. Nous avons déjà vu des images de cette fuite supposée de téléphone – il ressemble au Razr, qui aura un écran en plastique. Un écran en verre pourrait rendre le Fold 2 beaucoup moins sujet aux rayures que la récolte actuelle de téléphones pliables. Cependant, Max Winebach de XDA dit qu'il a entendu dire que l'écran aurait toujours des plis. Ils ne seront tout simplement pas aussi visibles.

Nous verrons peut-être le Galaxy Fold 2 dès début 2020 aux côtés du Galaxy S11. Les rumeurs indiquent également un prix demandé inférieur à celui du premier téléphone pliable de Samsung. Mais ne laissez pas vos espoirs devenir trop élevés.