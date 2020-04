Le Samsung Galaxy Fold 2 sera moins cher que le premier original

Après le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip, Samsung continuera de chercher à aborder le segment pliable du point de vue du premier. Il le fera à la fin de cette année, quand arrivera un successeur qui, entre autres qualités, vise à être moins cher celle avec laquelle la firme sud-coréenne a commencé son voyage dans les écrans flexibles pour smartphones.

Il ne sera cependant pas difficile de remplir cette prémisse si l’on tient compte du fait que Samsung Galaxy Fold est au prix de 2 020 euros ou 47 999 pesos, ce qui en fait l’un des smartphones les plus chers que l’on puisse acquérir aujourd’hui. Encouragés par le succès du Galaxy Z Flip plus contenu (1 500 euros ou 32 999 pesos), la firme envisageait des options plus abordables pour leur autre pliage.

Comme l’a révélé le support spécialisé SamMobile, cela impliquerait d’élargir les options de stockage dans lesquelles le terminal sera disponible. Alors, le Galaxy Fold 2 ne serait plus vendu avec seulement une configuration de 512 Go pour offrir également une configuration de 256 Go, réduisant la valeur de vente finale.

Plus d’écran, deux fois

Bien que les informations disponibles sur cet appareil soient encore rares, il est prévu que la taille des deux écrans que le terminal intègre augmentera. De cette façon, celui de l’extérieur gagnera en utilité, tandis que l’intérieur et le pliage étendra sa surface utilisable de 7,3 à 7,7 pouces grâce à l’élimination de l’encoche de la version précédente au profit d’une caméra perforée dans le panneau – malgré le fait qu’au début, il était dit qu’elle serait incluse en dessous.

Concernant son lancement, les premières informations pointent vers une arrivée qui pourrait intervenir au troisième trimestre 2020.

