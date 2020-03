Le Samsung Galaxy M21 est officiel: voici les fonctionnalités

Comme prévu par certains teasers il y a quelques jours, aujourd’hui le géant sud-coréen Samsung a enfin présenté sur le marché mobile le nouveau smartphone appartenant à la série Galaxy M, c’est le nouveau Samsung Galaxy M21. Analysons-le plus en détail.

Samsung Galaxy M21 officiel: batterie 6000 mAh et triple caméra

L’arrivée officielle du nouveau smartphone de Samsung ne fait que confirmer ce qui a été divulgué en ligne jusqu’à présent. Le nouvel appareil de la société possède Écran SuperAMOLED Infinity-U en résolution FullHD + et avec une diagonale de 6,4 pouces. Il hérite alors d’une énorme batterie d’une capacité de 6000 mAh avec prise en charge de charge rapide 15 W (vous pouvez le recharger via le port USB Type C). Au dos, il y a aussi la présence d’un capteur physique biométrique pour déverrouiller l’appareil.

Le secteur photographique est alors composé d’un triple caméra arrière placé dans une zone rectangulaire. Les capteurs photographiques, en particulier, sont respectivement 48 + 8 (grand angle) + 5 mégapixels. À l’avant, l’appareil photo selfie est composé d’un capteur photographique de 20 mégapixels.

En termes de performances, le nouveau terminal de l’entreprise est alimenté par le processeur Exynos 9611 avec des réductions de mémoire de 4/64 Go ou 6/128 Go (extensible jusqu’à 512 Go via une carte microSD). Le système d’exploitation installé à bord est alors Android 10 avec l’interface utilisateur personnalisée par Samsung, OneUI en version 2.0.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau smartphone milieu de gamme Samsung Galaxy M21 sera disponible à l’achat dans les couleurs Raven Black et Bleu nuit en Inde à partir du 23 mars prochain. Le prix de vente sera égal à environ 160 € pour la version 4/64 Go.