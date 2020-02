Le Samsung Galaxy M31 est officiel: spécifications techniques et prix

Grâce à la publication de quelques teasers en ligne officiels, nous savions qu’un nouvel appareil de la série Galaxy M arriverait très prochainement sur le marché. Aujourd’hui, en effet, le géant sud-coréen Samsung a dévoilé le nouveau Samsung Galaxy M31.

Samsung Galaxy M31: quatre caméras arrière et une énorme batterie

Le nouveau milieu de gamme de la société sud-coréenne est donc officiellement arrivé sur le marché mobile et a confirmé tout ce qui avait fuité en ligne jusqu’à présent. Le nouvel appareil a en fait sur le devant d’un Écran Infinity-U avec une diagonale de 6,4 pouces en résolution FullHD +. Plus précisément, c’est un panneau SuperAMOLED au format 19,5: 9.

Changer par rapport à son prédécesseur, c’est avant tout le secteur photographique. Nous en avons en effet un caméra arrière quad avec des capteurs photographiques placés dans une zone rectangulaire en forme de L (son prédécesseur avait plutôt une triple caméra arrière). Les capteurs photographiques sont de 64 + 8 + 5 mégapixels plus un quatrième macro capteur toujours de 5 mégapixels. La caméra frontale, qui est de 16 mégapixels, reste inchangée par rapport à avant.

Les performances de l’appareil changent également légèrement. Le nouveau Samsung Galaxy M31 il est en fait équipé du processeur Exynos 9611 et est soutenu par 6 Go de RAM et 64/128 Go de stockage interne Type UFS 2.1. Le Galaxy M30 avait SOC Exynos 7904 avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage à bord. Ensuite, il reste l’énorme batterie de l’entreprise, c’est-à-dire une Batterie 6000 mAh avec un support de charge rapide de 15 W et il y a la prise audio, la radio FM et le port de charge USB de type C.

Tarifs et disponibilités

Le nouveau Galaxy M31 il sera initialement disponible pour le marché indien en couleurs noir et bleu à un prix de départ de 14999 INR (soit environ 190 € au taux de change actuel) jusqu’à un prix maximum de 15999 INR (soit environ 205 €).