Le Samsung Galaxy S10 + est tombé à seulement 700 $ sur Amazon (300 $ de rabais)

Bien que la gamme Galaxy S20 soit à nos portes, le S10 + reste un appareil performant et attrayant. Si vous avez raté votre chance d’en saisir un pour 300 $ de rabais le mois dernier, voici une autre occasion d’obtenir le même rabais sur un tout nouvel appareil. Les trois versions sont en vente, à savoir le modèle 128 Go pour 700 $, 512 Go pour 950 $ et 1 To pour 1300 $.

Contrairement à de nombreuses autres offres, ces appareils sont livrés avec la garantie américaine limitée de Samsung et sont déverrouillés en usine, ce qui signifie qu’ils fonctionneront avec les quatre principaux opérateurs américains. Malheureusement, seul le Galaxy S10 + a une réduction de 300 $, vous n’avez donc pas de chance si vous préférez ses frères et sœurs plus petits. Heureusement, l’accord s’applique à toutes les variantes de couleur S10 +, vous pourrez donc choisir l’apparence de votre téléphone sans avoir à payer de supplément.

Si l’accord vous intéresse, ne manquez pas votre chance, car il expirera à la fin de la journée.