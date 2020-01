Le Samsung Galaxy S11 devrait être lancé le 11 février

Il semble que nous pouvons marquer nos calendriers pour le mardi 11 février pour la date de lancement de la gamme de téléphones Samsung Galaxy S11 (ou Galaxy S20), après une promo pour le grand événement divulguée en ligne.

La promo, obtenue par @MaxWinebach sur Twitter, montre clairement la date de l’événement, ainsi que confirmant qu’il sera marqué Unpacked, comme pour les lancements précédents.

Nous vous fournirons bien sûr des détails sur les nouveaux téléphones Galaxy au fur et à mesure qu’ils sont annoncés, mais la promo confirme que Samsung diffuse à nouveau l’ensemble du spectacle en direct, vous pourrez donc vous connecter en direct sur le Web si vous le souhaitez. .

Le court clip vidéo ne révèle rien sur ce que nous pouvons attendre des appareils réels – et il ne règle pas le débat sur la marque des téléphones S11 ou S20.

Samsung Unpacked a divulgué la promo. Le déballage est confirmé le 2/11/20 pic.twitter.com/nQeT6i4aRp 4 janvier 2020

Jusqu’à présent, de nombreuses fuites sur le Galaxy S11 ont frappé le Web: nous avons vu des images suggérant à quoi ressemblera le téléphone, y compris les trois caméras à l’arrière.

Les téléphones S11 devraient également être dotés d’une stabilisation optique de l’image (OIS) améliorée sur la caméra arrière – ce qui devrait signifier que les photos prises avec les nouveaux produits phares de Samsung sont meilleures que jamais, même dans des conditions difficiles.

Nous nous attendons également à ce qu’un mode vidéo Pro soit inclus sur le Galaxy S11, tandis que la même fuite de code logiciel pointe vers une nouvelle fonctionnalité d’intégrité de la batterie qui vous dira à quel point la batterie de votre téléphone se porte bien.

Oh, et cherchez plus de colle aussi. Tout sera révélé le 11 février, lorsque nous verrons à quel point les ingénieurs Samsung ont été occupés depuis le lancement du Galaxy S10.

Via SamMobile