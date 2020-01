Le Samsung Galaxy S20 5G n’a plus de secrets, voici les spécifications techniques

En attendant de pouvoir découvrir les nouveaux appareils Samsung qui seront présentés sur les 11 prochains lors de l’événement Galaxy Unpacked, pour l’instant nous ne pouvons que nous contenter des fuites. En fait, dans ces heures, ils ont émergé quelques détails sur la famille Galaxy S20.

la trois appareils qui composent la série Galaxy S20 ont fait l’objet d’une nouvelle rumeur qui a révélé ses caractéristiques techniques. Tous les détails sont disponibles sur le site mysmartprice.com et la source est généralement très fiable. Dans le passé, en fait, les avancées se sont avérées vraies, nous pouvons donc spéculer que ce sera en fait le haut de gamme de Samsung.

Voici le Samsung Galaxy S20 5G

Après avoir analysé la version Plus en détail, cet article sera entièrement dédié au Galaxy S20 5G. L’appareil sera le plus petit de la famille, en fait Samsung a opté pour un écran AMOLED de 6,2 pouces avec une résolution WQHD + égal à 3200 x 1440 pixels. Comme avec tous les appareils, le panneau aura un rapport d’aspect de 20: 9 et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Compte tenu de la diagonale plus petite, le nombre de ppi passera à 563.

Aucun changement concernant le SoC. Comme pour les trois modèles, Samsung a choisi d’équiper le processeur Exynos 990. La solution propriétaire sera présente sur les versions européenne et asiatique. La source n’indique pas la quantité de mémoire RAM alors que pour la mémoire interne ce sera possible choisissez uniquement la taille extensible de 128 Go.

Le secteur photographique du Samsung Galaxy S20 5G sera en partie différent de celui des autres modèles. Pour la caméra principale, Samsung a choisi un capteur 12MP flanqué d’un capteur 64MP dédié au zoom jusqu’à 30x. Il y aura également un grand angle de 12 MP. L’optique pourra obtenir un zoom optique à 3X et pourra enregistrer jusqu’à 8K. Quant à la caméra frontale, le constructeur coréen a opté pour un capteur 10MP conçu pour les selfies. La batterie sera de 4000mAh.