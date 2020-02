Le Samsung Galaxy S20 a plus de RAM que la plupart des ordinateurs portables – et c’est stupide

Vous avez peut-être remarqué que Samsung a récemment publié plusieurs nouveaux téléphones, et la gamme Galaxy S20 sont les derniers combinés à venir avec une quantité de RAM franchement ridicule: un choix de 8 Go et 12 Go.

Et je ne dis pas que dans un “woah, c’est une quantité impressionnante de RAM”, mais dans un “c’est juste idiot, quel smartphone a besoin de tant de RAM?”

Après tout, la plupart des ordinateurs portables Windows 10 ont 8 Go de RAM ou moins. Le fait que Samsung pousse les téléphones avec ce type de mémoire est au mieux inutile et, au pire, insultant pour les clients qui paient pour la RAM dont ils n’auraient pas besoin.

Il y a aussi un autre aspect négatif, auquel je reviendrai dans un instant.

Mais abordons le problème principal. Un smartphone a-t-il vraiment besoin de 8 Go de RAM – ou plus? Honnêtement, je ne pense pas. Après tout, je recommande aux gens d’acheter des ordinateurs portables Windows 10 avec 8 Go de RAM, mais vous effectuez généralement des tâches plus intensives – souvent en même temps – avec un ordinateur portable par rapport à un smartphone.

Emballé avec RAM (Crédit d’image: Future)

Les PC de jeu qui exécutent des titres exigeants graphiquement peuvent également bénéficier de ce niveau de RAM – et bien que les jeux mobiles soient plus impressionnants que jamais, ils ne se comparent toujours pas aux meilleurs jeux PC. Et si vous avez un PC de jeu ou un ordinateur portable, à moins que vous ne diffusiez en direct en même temps, vous n’avez pas vraiment besoin de plus de 8 Go. Pendant ce temps, certaines versions du Samsung Galaxy S20 sont livrées avec 12 Go de RAM.

L’une des raisons pour lesquelles je suggère que les gens obtiennent un ordinateur portable avec 8 Go de RAM par rapport à 4 Go est que Windows 10 est une grosse vieille bête gonflée d’un système d’exploitation.

Les systèmes d’exploitation plus rationalisés et mieux optimisés, comme Chrome OS et Linux, n’ont pas besoin de ce type de RAM. C’est pourquoi vous voyez des Chromebooks avec 2 Go et 4 Go – et ils fonctionnent parfaitement.

Android, le système d’exploitation sur lequel fonctionne le Samsung Galaxy S20, est le système d’exploitation le plus performant au monde pour une raison – il est suffisamment léger et polyvalent pour fonctionner sur des milliards de smartphones et de tablettes, dont la grande majorité n’a nulle part près de 8 Go de RAM .

Pendant ce temps, les applications Android que vous exécuterez sur le Galaxy S20 seront conçues pour la plupart des appareils Android qui ont des capacités de RAM limitées.

En résumé, il est très peu probable que vous ayez besoin de 8 Go de RAM dans le Samsung Galaxy S20, à moins que vous ne fassiez quelque chose comme l’enregistrement vidéo 8K, qui, bien qu’une fonctionnalité intéressante, ne sera pas largement utilisé par les gens.

Un niveau de bélier acceptable (Crédit image: Shutterstock)

Pourquoi Samsung est-il allé trop loin avec la RAM?

Alors, pourquoi Samsung a-t-il emballé la gamme Galaxy S20 avec autant de RAM? Je pense que la réponse courte est que c’est un bon chiffre qui le distingue des combinés de ses concurrents.

En incluant cyniquement autant de RAM, Samsung semble espérer qu’il convaincra les gens que ses téléphones sont meilleurs que, disons, l’iPhone, car il a plus de RAM.

Et, avouons-le, la conception et l’innovation des smartphones ont été ennuyeuses récemment. Les fabricants de smartphones veulent trouver des moyens d’encourager les gens à mettre à niveau leur téléphone tous les deux ans, et ils manquent d’idées, je pense. Si vous pensez toujours que votre téléphone de deux ans fait l’affaire (et à moins qu’il ne s’agisse d’un téléphone Windows Mobile, vous avez raison), alors pourquoi dépenser de l’argent pour un nouveau téléphone?

C’est pourquoi les fabricants de smartphones (comme – et je tire un nom d’un chapeau au hasard ici – oh disons Samsung) nous ont imposé de nouveaux facteurs de forme pliables qui sont trop chers, n’offrent aucun avantage réel et sont en proie à des problèmes.

Il en va de même pour la RAM. Samsung espère que vous regarderez votre combiné actuel avec une maigre 512 Mo de RAM et penserez «bon, le nouveau Galaxy S20 a 8 Go de RAM! Ça doit être beaucoup mieux, et cela me permettra de téléphoner aux gens / de vérifier WhatsApp / de jouer à Pokémon Go tellement plus vite! »Quand, bien sûr, ce ne sera pas le cas.

Oh bon un téléphone pliable. Merci. Je déteste ça. (Crédit d’image: Future)

Quel est le problème?

Cependant, si Samsung veut mettre 8 Go ou 12 Go dans son smartphone phare, quel est le problème? Eh bien, bien que Samsung soit bien sûr autorisé à faire ce qu’il veut avec ses produits (tant qu’ils n’explosent pas), il y a un problème avec lequel je m’oppose.

Mettre autant de RAM dans un smartphone n’est pas bon marché – et le Samsung Galaxy S20, au prix de 999 $ / 899 £ / 1 499 AU $, est l’un des smartphones les plus chers de tous les temps.

C’est 100 $ de plus que le lancement du Galaxy S10, et une grande partie de ce prix élevé sera due à la RAM. Cela signifie que Samsung facture aux gens quelque chose que je ne pense pas qu’ils vont utiliser. Ce n’est pas bon.

Cependant, Samsung utilise également autant de RAM.

Vous voyez, si cela encourage les smartphones à contenir toujours plus de RAM, nous pourrions voir les OS et applications des smartphones devenir de plus en plus gonflés. S’ils ont toute cette RAM pour jouer – pourquoi perdre tout ce temps à essayer de les optimiser?

Nous avons vu quelque chose de similaire se produire avec l’informatique et les jeux. Mon premier PC était un Amiga A500 +. Un appareil fantastique qui avait certains des meilleurs jeux et outils de son temps. Il avait une minuscule RAM de 512 Ko et aucun disque dur du tout – vous deviez compter sur des disquettes de 1,44 Mo.

C’est mieux que n’importe quel téléphone que Samsung fabriquera jamais (Crédit image: Future)

Ces contraintes ont conduit à certains des jeux et applications les plus innovants jamais créés, avec des graphismes et un son époustouflants pour l’époque. Pour tous ceux qui ont dû télécharger un jeu de 50 Go (ou en installer un à partir d’un disque), puis télécharger un correctif de 10 Go le premier jour, l’idée qu’un jeu complet et terminé puisse être placé sur une disquette 1,44 (ou 12 d’entre eux si vous êtes aussi génial que Monkey Island 2) ressemblera à une utopie hautement optimisée.

Mais ce que je veux dire, c’est que si la majorité des téléphones commencent avec 12 Go de RAM, vous pouvez être sûr que les applications et les systèmes d’exploitation commenceront à utiliser cette RAM. Dans certains cas, cela impliquera l’ajout de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Dans de nombreux cas, cependant, cela signifie simplement que le logiciel n’est pas aussi optimisé qu’auparavant. Et personne ne veut ça.

