Le Samsung Galaxy S20 aura peut-être différentes versions dans différents pays

Dans moins d’une semaine, la série Samsung Galaxy S20 sera dévoilée, qui comprend les trois variantes. Le géant technologique sud-coréen annoncera les Galaxy S20, S20 + et S20 Ultra. Nous savons que le Galaxy S20 sera doté de spécifications premium, mais imaginons que les deux autres modèles ont de meilleures fonctionnalités et des fonctionnalités exclusives.

L’événement Unpacked aura lieu avant le Mobile World Congress. Contrairement à Huawei, Samsung est largement accepté dans la plupart des marchés clés. Mais, malheureusement ou pour une stratégie marketing, Samsung ne propose pas toujours les mêmes modèles et variantes dans tous les pays.

Le Samsung Galaxy S20 sera présenté prochainement lors de l’événement Unpacked

Par exemple, les modèles Samsung Galaxy S20 4G ne sont pas les mêmes. Cela signifie que certaines régions recevront la version 12 Go tandis que d’autres recevront 8 Go. Les prix seront différents ou inférieurs et n’ont pas encore été annoncés. Quant au stockage intégré, la plupart des variantes n’auront que 128 Go. Roland Quandt (@rquandt) a partagé ces informations sur Twitter.

La plupart des gens veulent des modèles avec des spécifications plus élevées, même à un prix plus élevé, mais ils peuvent ne pas les obtenir car ils ne sont pas disponibles dans leur région. Si vous voulez plus de mémoire et plus de RAM, vous pouvez essayer d’acheter à l’étranger. L’important, maintenant, ne sont que les caractéristiques et les résultats de la qualité photographique, y compris la vitesse et les performances réelles d’un appareil phare. La durée de vie de la batterie et le support de charge rapide sont longs, plus la durée de vie de la batterie est longue, mieux c’est.