Le Samsung Galaxy S20 comprendra un incroyable zoom optique 5x

Dans environ trois semaines, Samsung dévoilera enfin sa série 2020 Galaxy S. Il existe trois variantes: Galaxy S20, Galaxy S20 + et Galaxy S20 Ultra. On a beaucoup parlé de ces appareils qui arriveront probablement avec la nouvelle génération Galaxy Fold, également connue sous le nom de Samsung Galaxy Z Flip.

Comme avec tout nouvel appareil Galaxy S, le Galaxy S20 devrait être livré avec des caméras plus avancées. En particulier, le Galaxy S20 Ultra devrait se vanter d’un vivaneau de 108 MP. Maintenant, plus de détails arrivent, et cette fois, il semble concerner le zoom optique 5x. La prochaine série phare de Samsung pourrait en effet inclure un objectif avec technologie de zoom optique 5x.

Samsung Galaxy S20, l’annonce est prévue pour le 11 février

Déjà en septembre, la rumeur disait que le Samsung Galaxy S11 pourrait inclure un objectif similaire. Le géant sud-coréen de la technologie aurait commandé des fournitures à Optrontech pour construire l’objectif à zoom optique 5x nécessaire au module de caméra du Galaxy S20. On pense également que Samsung Electro-Mechanics et Actro construisent le dernier module de caméra.

Auparavant, le Galaxy S20 Ultra avait un zoom optique 10x. Apparemment, Samsung pourrait se contenter du zoom optique 5x pour tous les modèles. Un objectif zoom 10x pourrait être mieux, mais 5x est bon pour l’instant.

Comme pour le reste des spécifications techniques, la taille de l’écran des trois appareils devrait être de 6,2 pouces à 6,9 pouces. Le Galaxy S20 est probablement de la même taille que le Galaxy S10. Le Galaxy S20 aura des écrans presque sans cadre, des proportions plus élevées et des courbes plus petites. Il est également supposé que le Galaxy S20 + arrivera avec un taux de rafraîchissement de l’écran de 120 Hz. Le Samsung Galaxy S20 Ultra aura une connectivité 5G, 12 Go de RAM et un appareil photo de 108 MP.