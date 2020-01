Le Samsung Galaxy S20 doit résoudre ce gros problème avec le Galaxy S10

Si l’on en croit les rumeurs, le Samsung Galaxy S20 devrait être l’un des appareils les plus impressionnants de l’année, avec des spécifications incroyables dans les départements de l’appareil photo, du matériel, de la batterie et du design. Il y a une fonctionnalité qui n’a pas été mentionnée, cependant, et c’est quelque chose que je suis impatient de voir, car bien qu’il soit présent mais imparfait dans le Galaxy S10, si Samsung peut le rendre utile, le Galaxy S20 pourrait être un vrai jeu- changeur.

Cette fonctionnalité est le partage d’énergie sans fil (ou «charge bilatérale», comme certains l’appellent), qui vous permet de transformer votre smartphone en son propre tapis de chargement sans fil pour alimenter d’autres appareils, comme des téléphones, certains appareils portables ou des écouteurs.

C’est une fonctionnalité que nous avons vue pour la première fois sur le Samsung Galaxy S10, et elle est également venue dans le Galaxy Note 10 et Huawei P30 Pro, mais il reste encore beaucoup de travail à faire avant qu’elle ne soit vraiment utile.

Sur le Samsung Galaxy S10, la fonctionnalité était décevante, à tel point qu’il était généralement préférable de l’ignorer, car tout le potentiel de cette fonctionnalité a été gaspillé avec quelques gros problèmes.

Si le Samsung Galaxy S20 veut être un excellent téléphone dans la vie réelle, et pas seulement sur le papier (comme cela semble jusqu’à présent), il doit vraiment améliorer cette fonctionnalité – voici pourquoi.

Quel est le problème avec le partage d’énergie sans fil du Samsung Galaxy S10?

Lorsque j’étais à un concert avec quelques collègues, l’un d’eux devait charger son Samsung Galaxy Note 10, alors j’ai offert mon Samsung Galaxy S10 5G entièrement chargé avec sa charge sans fil inversée pour donner un coup de pouce à la Note.

Cela s’est avéré être une mauvaise idée. D’une charge d’environ 15%, le Galaxy Note nous a informés qu’il faudrait près de quatre heures pour charger complètement – nous l’avons laissé fonctionner pendant environ 30 minutes, temps pendant lequel le S10 5G a perdu environ 20% de charge tandis que la note n’a gagné que 2%, les deux les combinés sont devenus très chauds et les téléphones étaient hors service pendant tout le temps.

Le Samsung Galaxy Note 10 (Crédit image: TechRadar)

Nous devions tenir les téléphones ensemble en même temps (il n’y a nulle part où poser un téléphone lors d’un concert, après tout), et vous devez les tenir à l’angle parfait pour vous assurer que les chargeurs Qi de l’appareil s’alignent.

Il est possible que nous ne les tenions pas précisément de la bonne manière à certains moments, car les appareils sont tous les deux si glissants qu’il a fallu un effort conscient pour les aligner correctement. Pourtant, une fonctionnalité destinée aux consommateurs devrait idéalement être facile à utiliser, et les vitesses de charge étaient douloureusement lentes même lorsque nous étions sûrs que les téléphones étaient alignés.

En fin de compte, le collègue a décidé qu’il serait plus facile de simplement éteindre son téléphone et de ne pas l’utiliser pour le reste du concert.

Non seulement l’inefficacité énergétique menaçait de mettre le Galaxy S10 5G hors service sans enregistrer le Note 10, mais c’était juste ennuyeux de devoir maintenir les deux téléphones ensemble exactement de la bonne façon pour laisser le Note 10 se charger.

Bien sûr, cet exemple est très anecdotique, et les expériences des différentes personnes avec la fonctionnalité peuvent varier, mais je serais très surpris si beaucoup de gens avaient des expériences vraiment positives avec la charge bilatérale.

Pourquoi le Samsung Galaxy S20 a besoin d’un partage de puissance sans fil amélioré

En théorie, le partage de puissance sans fil est une fonctionnalité très utile – dans l’exemple précédent, cela aurait été un ajout qui aurait changé l’expérience de mon collègue avec le téléphone, si cela avait fonctionné. Cependant, dans son état actuel, étant inefficace et lent, cela ne vaut pas vraiment la peine d’être utilisé.

Si Samsung devait trouver un moyen d’améliorer la fonctionnalité du Galaxy S20, cela ferait de l’appareil un excellent moyen de recharger d’autres téléphones, le Samsung Galaxy Buds et tout ce qui se met en marche sans fil.

Étant donné que nous nous attendons à ce que le Galaxy S20 soit doté d’une charge sans fil améliorée, il est également possible qu’il puisse également offrir un meilleur partage de l’alimentation inverse, avec une puissance plus élevée pour lui permettre de faire fonctionner les choses beaucoup plus rapidement.

Samsung Galaxy S10 Plus rechargeant un autre appareil (Crédit d’image: TechRadar)

Cependant, cela ne résoudrait pas le problème d’inefficacité énergétique, et c’est plus important – généralement, lorsque quelque chose est inefficace, la plupart de l’énergie est perdue sous forme de chaleur, et cela montre que les téléphones de mon exemple sont devenus assez chauds. En théorie, il est possible que les téléphones soient endommagés s’ils deviennent trop chauds (bien qu’il soit probable que la société dispose de défaillances pour se protéger contre cela).

Samsung doit trouver un moyen de garantir que la charge de l’alimentation sans fil dans la série Galaxy S20 n’est pas aussi inefficace que dans les appareils S10, à la fois pour en faire une option utile pour les utilisateurs de téléphones et pour protéger le combiné autant que possible.

Une autre façon de réduire la décharge de la batterie dans le Galaxy S20 tout en utilisant le partage de puissance consiste à augmenter la batterie sur l’appareil, et selon les dernières fuites (au moment de la rédaction), tous les appareils S20 auront une alimentation avec une capacité d’au moins 4000 mAh , il semble donc que Samsung va dans cette direction de toute façon.

Le Samsung Galaxy S20 devrait avoir une multitude de fonctionnalités impressionnantes – enfin, au moins sur le papier, car la fiche technique rumeur ne ressemble à rien de ce que nous avons vu auparavant. Cependant, un téléphone n’est pas seulement une liste de spécifications, mais un outil que nous utilisons tous les jours, et si ces spécifications ne se traduisent pas en fonctionnalités utiles, elles peuvent tout aussi bien ne pas exister en premier lieu.

Avec un peu de chance, le Galaxy S20 peut offrir un partage de puissance sans fil inversé qui est réellement utile, de sorte qu’il peut résoudre l’un des plus gros problèmes du Galaxy S10.