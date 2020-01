Le Samsung Galaxy S20 est présenté dans deux nouvelles couleurs rose et gris

A quelques jours de Galaxy Unpacked, événement au cours duquel Samsung présentera sa nouvelle famille de smartphones, une nouvelle série de fuites a Galaxy S20 en trois nouvelles couleurs pastel: Bleu Nuage (céleste), Nuage rose (rose) e Cosmic Grey (gris).

De plus, certaines images du housses Samsung officielles compatible avec les nouveaux smartphones de la série S20, et qui semblent confirmer les rendus précédemment réalisés. Aussi pour sa nouvelle famille de smartphones, Samsung a décidé de faire quelques LED View Cover, qui montrent Icônes LED à l’avant de l’appareil, donc de afficher des informations de base sans avoir à ouvrir le boîtier.

Samsung Galaxy S20, les prétendues fonctionnalités

Samsung Galaxy S20 présentera un Affichage AMOLED type Infinity-O Dynamic de 6,2 pouces avec résolution WQHD (3 200 x 1 440 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le chipset alimentera ce smartphone Exynos 990 7nm, ce qui garantira de hautes performances. L’espace de stockage interne du Samsung Galaxy S20 sera de 128 Go, extensible avec MicroSD jusqu’à 1T.

Le secteur photographique se compose d’un Capteur principal 12MP, accompagné d’un Téléobjectif 64 MP et un Capteur ultra large 12MP. Il prendra en charge le zoom optique 3X, le zoom numérique 20X et l’enregistrement de Vidéo 8K à 30 ips. la caméra selfieau lieu de cela, ce sera de 10 MP et prendra en charge l’enregistrement vidéo 4K à 60 ips.

Complétez les fonctionnalités de l’appareil, Certification IP68 (résistance à l’eau), Batterie de 4000 mAh avec prise en charge d’une charge rapide jusqu’à 25 W et présence d’Android 10 avec One UI 2.0. La présentation du Samsung Galaxy S20 est prévue pour le 11 février, avec Galaxy S20 +, S20 Ultra et Z Flip, le deuxième smartphone pliable.