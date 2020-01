Le Samsung Galaxy S20 et le Galaxy Z Flip seraient plus chers que prévu

Les nouveaux smartphones Samsung Galaxy S20 et Galaxy Z Flip arriveront dans les semaines à venir et, avec les nombreuses données et images qui ont été divulguées jusqu’à présent, leurs prix commencent à se former. Selon les dernières informations, celles-ci pourraient être plus élevées que prévu.

Ceux-ci viennent en premier, de Max Weinbach, reconnu dans l’industrie pour ses sources et ses données sur les prochaines versions, qui souligne dans un tweet récent ce que le prix provisoires des versions 5G de la gamme S20, dont les spécifications ont été récemment exposées. Comme il le décrit, les chiffres que le géant sud-coréen serait en train de mélanger pourraient être les suivants:

Samsung Galaxy S20 5G: entre 900 et 1 000 euros.

Samsung Galaxy S20 + 5G: entre 1050 et 1100 euros.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: entre 1300 euros.

Concernant le versions sans connectivité 5G, qui devrait arriver dans le cas des Samsung Galaxy S20 et Samsung Galaxy S20 +, mais pas dans le Samsung Galaxy S20 Ultra, son prix pourrait être d’une centaine d’euros inférieur à ceux fournis. Cela placerait les terminaux au-dessus des chiffres de vente de la génération précédente, s’il était finalement confirmé.

Galaxy Z Flip: pas si bon marché

Une grande partie de l’attention lors de l’événement de présentation du Samsung Galaxy S20 retombera sur le Samsung Galaxy Z Flip, le smartphone pliable que l’entreprise s’apprête à donner une continuité au segment des appareils flexibles après le Galaxy Fold. Plus de contenu et avec des avantages réduits, celui-ci devait avoir un prix d’environ 850 euros soit 17 600 pesos mexicains, selon les premières informations.

Un média sud-coréen prétend maintenant que ce prix serait d’environ 1,6 million de wons, ce qui entraînerait une 1 300 euros ou 27 000 pesos. Weinbach, quant à lui, pointe à 1.400 euros, mais prévient qu’il attend des changements à cet égard pour le lancement. Tout indique donc que son prix ne sera pas aussi réduit que prévu, même si cela fera une différence notable, comme ça et tout, par rapport au Galaxy Fold (2 000 euros / 48 000 pesos).

👇 Plus en hypertexte