Le Samsung Galaxy Z Flip aura une fonction de pliage plus utile que le Galaxy Fold

Le Samsung Galaxy Z Flip est l’un des smartphones les plus attendus du moment, étant le deuxième pari de la marque pour le segment pliant et le premier du genre à voir le jour en 2020. Mais que se passe-t-il si le mécanisme qui fléchit votre écran est utile pour plus que simplement compacter le téléphone?

C’est ce que souligne Max Weinbach, qui a filtré ces dernières semaines de nombreuses données et informations sur les prochains appareils de l’entreprise. Selon cela, le Galaxy Z Flip profiterait de la charnière par laquelle le téléphone est plié pour offrir un utilitaire supplémentaire lors de l’utilisation de l’appareil.

Images filtrées du Samsung Galaxy Z Flip.

Weinbach explique qu’en utilisant cela, on peut le plier partiellement pour que le fond serve de support et dans celui du haut, l’appareil photo, Google Duo et d’autres applications sont affichés. Une option qui, même si elle ne sera pas indispensable au quotidien de la majorité avec le téléphone, permettra d’en profiter davantage à des occasions précises.

Pliage compact

Il Samsung Galaxy Z Flip Il peut être l’un des premiers smartphones pliants à convaincre la poche du public, car il devrait être moins cher que le Galaxy Fold et, en même temps, plus puissant que le Motorola Razr, l’autre terminal de concept similaire qui sera présenté en Espagne la semaine prochaine. Les deux optent pour le format “shell type”, qui est de nouveau à la mode chez les fabricants de smartphones.

Tous les détails sur le Samsung Galaxy Z Flip seront Révélé le 11 février prochain lors d’un événement spécial que la société tiendra à San Francisco, où la gamme Galaxy S20 sera également annoncée.

